ISTRAŽILI SMO: Znate li gdje se, točno, u svemiru nalazimo? Pogledajte video

Jeste li se ikada pitali u kakvom susjedstvu svemira se nalazimo?

U posljednje vrijeme sve se više postavljaju pitanja o tome je li Zemlja okrugla ili ravna ploča, te gdje se mi u svemiru nalazimo. Naš planet pripada Sunčevom sustavu koji pripada našoj galaksiji, Mliječnom putu, koji je dio mnogo veće skupine. Njena ukupna masa je oko trilijun puta veća od mase Sunca te se u njoj nalazi između 200 i 400 milijardi zvijezda te velika količina međuzvjezdane materije − svijetle i tamne.

Uz to se uz Mliječni put nalaze druge galaksije koje su od nas udaljene milijunima svjetlosnih godina. Bez obzira na to što je čovječanstvo sve bliže slobodnom putovanju u svemiru, sve te galaksije koje nas okružuju nećemo nikada moći posjetiti jer se one udaljavaju od nas brzinom većom od brzine svjetlosti.

Hubbleov zakon nalaže kako se svemir širi te da se sve u svemiru kreće prema jednoj točci koju nazivaju Veliki Atraktor.



