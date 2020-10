Sve veća je skupina dobrovoljaca u svijetu koji su spremni namjerno se namjerno zaraziti koronavirusom kako bi se ispitala učinkovitost cjepiva u eksperimentalnoj fazi

Dok većina ljudi pod svaku cijenu nastoji izbjeći infekciju novim koronavirusom, pojavila se sve veća skupina ljudi diljem svijeta koja tvrdi da je spremna namjerno se zaraziti virusom. Deseci tisuća ljudi prijavili su se u kampanju grupe nazvane “1 dan ranije” (1 Day Sonner) kako bi primili eksperimentalno cjepivo i potom se suočili s koronavirusom u kontroliranom okruženju. Među njima je i Estefania Hidalgo (32), studentica fotografije u Bristolu u Engleskoj, koja radi na benzinskoj postaji kako bi platila račune, javlja CNN.

“Radim noćne smjene i zna biti vrlo usamljeno”, prisjetila se Hidalgo. Prolazeći te duge sate “zaključavanja” slušajući samo podcaste, otkriće izazovnog pokreta i slušanje motivacije volontera opisala je kao trenutak otkrivanja. “Bila sam potresena”, rekla je. “Nikoga ne bi trebalo zapostaviti. Stari ljudi, siromašni, ljudi drugih boja kože. Svi jednostavno zaslužuju biti zdravi.”

“Ovo je bio način da vratim kontrolu nad situacijom, da se osjećam kao da sam na manje beznadnom mjestu i u manje bezizlaznom svijetu i budem kao u redu, mogu ja to. Odabrala sam da ne budem u strahu kako bih ga poboljšala”, rekla je.

Metoda nije nova

Ispitivanja na ljudima koja stavljaju na kušnju (“human challenge trials”), iako ponekad kontroverzna, nisu ništa novo. Koristila su se za koleru, tifus, malariju, pa čak i običnu prehladu. No, za razliku od tih bolesti, još nemamo potpuno učinkovit tretman za Covid-19, osim ako eksperimentalno cjepivo ne uspije.

Volonteri u takvim kliničkim ispitivanjima obično dobivaju naknadu za svoje vrijeme i sudjelovanje, kažu stručnjaci, ali organizatori moraju biti oprezni da ne plate iznos koji bi mogao biti prinudan. Kritičari također kažu da takva izazovna ispitivanja imaju ograničenu upotrebu jer mladi, zdravi ljudi koji sudjeluju ne reprezentiraju širu populaciju.

Međutim, od prošlog mjeseca vlada Velike Britanije izjavila je da je u aktivnim razgovorima kako bi surađivala na takvom ispitivanju, koje bi bilo prvo na svijetu za koronavirus. Već je nekoliko velikih proizvođača cjepiva, među kojima su AstraZeneca, Sanofi i BioNTech, izjavilo da nemaju interesa sudjelovati. Jedanaest kandidata za cjepivo nalazi se u ispitivanjima treće faze, u kojima deseci tisuća ljudi dobivaju kandidata za cjepivo, vraćaju se u svakodnevni život te se zatim nadgledaju jesu li dobili Covid-19.

“Nije sigurno da će prva cjepiva koja će proći ocjenu ​​biti najbolja cjepiva”, rekao je Peter Smith iz Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu. “Mislim da postoji vrlo jak argument za istraživanje ispitivanja koja stavljaju na kušnju za procjenu cjepiva za veliki broj potencijalnih Covid cjepiva u razvoju.”

Toliko su napredovale rasprave o izazovnim ispitivanjima da britansko tijelo za zdravstvena istraživanja (HRA), koje mora odobriti svako istraživanje koje uključuje ljude, ima pripravno vijeće za ocjenu medicinske etike iza bilo kojih potencijalnih prijedloga. “Postoji vrlo malo istraživanja koja ne nose nikakvih rizika”, rekao je Terence Stephenson, koji je na čelu HRA-e. “Svakog dana u ovoj zemlji i u svakoj zemlji zdravstveni radnici dobrovoljno se izlažu riziku brinući se za druge ljude. Ljudi koji bi, prema njihovoj prosudbi, to mogli učiniti u korist šireg društva – to osobno ne smatram iznenađujućim.”

Neuobičajena odluka

Alastair Fraser-Urquhart, star samo 18 godina, slaže se da je njegova odluka da volontira bila neuobičajena. “Bila je to tako trenutna, zdravorazumska ideja”, rekao je. “Rizik za mene je sićušan. Ali preuzimajući taj mali rizik na sebe, potencijalno mogu zaštititi tisuće drugih ljudi od zaraze.”

Njega je još u lipnju toliko privukla ideja da se pridružio “1 danu ranije” i sada vodi kampanju za britansku vladu kako bi omogućio ubrzavanje prvog istraživanja s izazovom koronavirusa. Odgodio je odlazak na fakultet za godinu dana kako bi radio na projektu. Ako sve bude išlo po planu i ako prođe provjeru, nada se da će se prijaviti u objekt za biološku zaštitu, uzeti kandidata za cjepivo i ostati u sobi mnogo tjedana.

U normalnim ispitivanjima treće faze, uvijek postoji placebo skupina, koja se sastoji od ljudi koji ne prime cjepivo. No velika je razlika riskirati infekciju u svakodnevnom životu i namjernog izlaganja, iako u medicinskom okruženju. Postoje određena neslaganja oko toga treba li u ispitivanju koronavirusa placebo grupa. Stephenson je sugerirao da ne treba, ali Smith nije tako siguran.

“Problem je u osnovi taj što ako grupi dobrovoljaca date cjepivo, a zatim ih izložite virusu, a ni jedan od njih ne razvije bolest, je li to zbog toga što je cjepivo zaštitilo ili zato što nešto nije bilo u redu s načinom na koji ste ih izložili virusu tako da se nisu zarazili? I na to pitanje ne možete dobiti konačni odgovor ako nemate kontrolnu skupinu. ”

Otac je ponosan na sina

Otac Fraser-Urquharta nije bio jednako oduševljen kao i njegov sin. “Očito nije na vrhu popisa stvari koje biste željeli od svog sina”, rekao je Andrew Fraser-Urquhart, 52. “Prvo što sam pomislio bilo je, barem sad znam što je radio u svojoj sobi posljednja tri tjedna na svom računalu “, rekao uz osmijeh.

Nakon razgovora sa sinom i unatoč “knedli u grlu” shvatio je da nema načina da zaustavil Alastaira, koji govori o zamršenosti izazivačke znanosti na način koji prkosi njigovim tinejdžerskim godinama. “To je nešto što koristi drugima. To je nešto prilično hrabro. To je nešto malo drugačije. I to je on ukratko. Pa kad to izrazite na taj način, uopće ne iznenađuje”, rekao je Andrew koji je nesumnjivo ponosan na svog sina.

Rizik je, naravno, malen, ali nije nula. Manje od 1% smrtnih slučajeva od Covid-19 u Sjedinjenim Državama bilo je među onima u dobnoj skupini od 34 ili mlađima. No, dugoročne zdravstvene posljedice zaraze koronavirusom još uvijek se ne znaju. “Ako je ikada bilo vrijeme, onda je to sada da pomaknemo granice i otkrijemo koliko brzo možemo raditi stvari i koliko dobro to možemo, te preuzeti rizike za druge ljude”, kaže Alastair.