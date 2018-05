HOBOTNICE SU NA ZEMLJU STIGLE S NEKOG DRUGOG PLANETA? Zbog ove teorije zapitat ćete se o svemu što znate o svijetu

Jesu li hobotnice, koje su izuzetno sofisticirani organizmi iako njihovi preci nemaju ni tragove te sofisticiranosti, nastali miješanjem zemaljskih i vanzemaljskih gena?

Prije oko 540 milijuna godina život na Zemlji dramatično se promijenio. Planet, na kojem su do tada dominirali jednostavni organizmi, odjednom je postao dom većini glavnih životinskih grupa koje i sada poznajemo, piše Daily Mail.

Eksplozivan razvoj složenih vrsta

Kambrijska eksplozija označila je kritičku točku u evoluciji, a neki spekuliraju da su njome upravljale sile van ovog svijeta. Neobična i često osporavana teorija znana kao panspermija tvrdi kako je život na Zemlji posađen biološkim materijalom koji je došao odnekud iz svemira. A nova studija koja se temelji na ovoj teoriji tvrdi kako bi upravo hobotnice mogle biti dokaz.

Zbog složenosti živčanog sustava hobotnice, očiju “sa svojstvima kamere”, nevjerojatne gipkosti i sposobnosti maskiranja, što se sve pojavljuje naizgled niotkud u odnosu na njeno životinjsko stablo, jedna studija tvrdi tvrdi kako su ovi glavonošci možda vanzemaljskog podrijetla.

To je jedna od više bizarnih tvrdnji u novom znanstvenom radu objavljenom u časopisu ‘Progress in Biophysics and Molecular Biology‘. Autori studije su 33 znanstvenika sa sveučilišta i instituta širom svijeta, a u noj se razmatraju dokazi konzistentni s Hoyle-Wickramasingheovom tezom o kometnoj (kozmičkoj) biologiji, ili panspermiji.

Panspermija – istina ili ne

Po ovoj teoriji “sve nastanjive planete u galaktici čine jednu međusobno povezanu biosferu”. To bi značilo da život postoji širom svemira, te je nastao dugo prije što su se prvi organizmi počeli pojavljivati na Zemlji. Ovi znanstvenici tvrde kako su “život na Zemlji mogli posaditi kometi čim su to uvijeti na našem planetu dopustili (prije nešto više od 4.1 milijardu godna)”.

“Živi organizmi poput bakterija koje su otporne na svemirske uvijete, te isto takvih virusa, složenijih eukariotskih stanica, oplođenih jaja i sjemenja, od onda konstantno dolaze na Zemlju, te su jedan od važnijih pokretača daljnje zemaljske evolucije koja je rezultirala znatnom genetskom raznovršnošću i koja je dovela do nastanka čovječanstva.”

U ovoj tvrdnji ključnu ulogu igraju virusi i retrovirusi, zbog svoje sposobnosti da promjene genetiku organizma kojeg inficiraju. Vanzemaljski virus i koji bi došli na Zemlju mogli bi tako, na primjer, dovesti do nastanka “nevjerojatnog stupnja složenosti”, kakav je vidljiv u genomu hobotnice, tvrde znanstvenici. Kako bi to dokazali, upućuju na razlike između današnje hobotnice i drevne indijske lađice (nautilusa), te tvrde kako su se sofisticirana svojstva hobotnice “pojavila iznenadno na evolucijskoj sceni”,

Dok se transformativni geni odgovorni za složena svojstva hobotnice ne mogu lako pratiti unatrag kroz obiteljsko stablo, znanstvenici tvrde kako su izgleda “posuđena iz daleke ‘budućnosti’. Jedno uvjerljivo objašnjenje, po nama, je da su novi geni vjerojatno novi vanzemaljski uvoz na Zemlju, najvjerojatnije kao već koherentna skupina funkcionalnih gena unutar krioočuvanog i zaštićenog oplođenog jajašca hobotnice”, napisali su autori.

Hrabra teorija o kojij bi vrijedilo porazgovarati

“Stoga mogućnost da su krioočuvana jajašca hobotnice ili lignje stigla u ledenim tijelima prije nekoliko stotina milijuna godina ne bi trebala biti odbačena jer bi to bilo jednostavno objašnjenje iznenadnog pojavljivanja hobotnica na Zemlji prije nekih 270 milijuna godina”, tvrde znanstvenici, na kraju dodavši kako se “ovaj princip može primijeniti na iznenadno pojavljivanje fosilnih tragova manje više svih glavnih oblika života na Zemlji”.

BISTROG LI MEKUŠCA: Genom hobotnice drži ključ skrivene inteligencije

S takvim hrabrim zaključcima, nije čudo da su drugi znanstvenici kritizirali rad. Neki stručnjaci kažu kako bi trebalo još dodatno istražiti ovu tezu, no većina ih se ipak slaže da se radi o argumentu o kojem “vrijedi porazmisliti”, kako kaže virologinja Karin Moelling s Max Planckovog instituta molekularne genetike u Berlinu i Instituta medicinske mikrobiologije u Zürichu.

No “glavna izjava o virusima, mikrobima pa čak i životinjama koje nam dolaze iz svemira ne može se uzeti ozbiljno”, rekla je.