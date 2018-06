GLAZBA MOJE MLADOSTI: Nešto čudno se dogodi vašem ukusu kad uđete u određene godine, doživite svojevrsnu paralizu

Postoji razlog zašto vaši djedovi i bake slušaju Ivu Robića, vaša mama Bon Jovija, a i vama je još uvijek toplo oko srca kda se prisjetite loših bendova koje ste slušali kad vam je bilo 14 godina.

U svrhu istraživanja Deezera, firme koja se bavi streamingom glazbe, 1.000 ljudi je ispitano o tome kakvu glazbu vole i što najviše streamaju. Rezultati su pokazali da ljudi dožive neku vrstu ‘glazbene paralize’ u dobi od 30,5 godina, kada prestanu slušati nove glazbenike i žanrove te se i dalje drže samo onoga što im je već poznato, piše IFLScience.

Smanjivanje otvorenosti

Otkrivanje nove glazbe dosiže svoj vrhunac u prosjeku pri starosti od 24 godine i 5 mjeseci, iako se kod žena to u prosjeku događa i godinu dana ranije. U to doba, gotovo 75% ispitanika reklo je kako preslušavaju 10 ili više novih glazbenih uradaka tjedno, a 64% je izjavilo kako slušaju pet ili više novih glazbenika mjesečno. Oko 60% ljudi osjeća kako se ‘glazbeno zaglibilo’ te pokušavaju prestati slušati non stop jedne te iste glazbenike.

Zvuči poznato? Tu se doduše radilo o malenom PR istraživanju, ali izgleda da ipak postoji i znanstvena osnova za ova otkrića. Naime, nekoliko je studija zamijetilo kako ljudi postaju sve manje otvoreni za nova iskustva kako postaju stariji. Tako je jedna studija otkrila da otvorenost ka novim iskustvima skače tijekom naših tinejdžerskih godina, ta da zatim počinje opadati nakon ranih dvadesetih.

“Otvorenost novim iskustvima” jedna od pet glavnih karakteristika osobnosti. Ona označava osjećaj znatiželje, preferenciju zraznolikosti, naše cijenjenje estetike, kao i želju da iskusimo nešto novo. Kako ta karakteristika opada sa starošću, to bi moglo objasniti zašto nam i glazbeni ukus postaje sve rigidniji kako starimo.

Moguće je da tu sudjeluje i još jedan faktor. Tijekom mlađih godina, posebno kao tinejdžeri, većinom na nas utječe glazba oko nas. Podatkovni znanstvenik Seth Stephens-Davidowitz pisao je kako su pjesme koje su bile popularne u našoj tinejdžerskoj dobi, posebno između godina 11 i 14, isto i najčešće streamane na Spotifyu.

Naprimjer, žene kojima je sada 41 godina izgleda posebno vole pjesmu ‘Just like heaven‘ od grupe The Cure, koja je objavljena kada je njima bilo 11. Žene kojima je 69 godina vole pjesmu ‘Pretty women‘ Roya Orbisona, koja je isto tako objavljena kada je njima bilo 11. Ovaj trend je postojan po svim dobima i spolovima.

Izgleda da najlakše padamo pod glazbene utjecaje u tinejdžerskoj dobi. To je možda zato što smo upravo onda i najotvoreniji raznim iskustvima, ili se jednostavno radi o nostalgiji za bezbrižnom mladosti. U svakome slučaju, ovaj se prozor izgleda zatvara krajem dvadesetih, nakon čega smo osuđeni do smrti slušati tri ista benda.