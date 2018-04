GENIJALAN PROJEKT NENADA BAKIĆA I SURADNIKA IDE DALJE: ‘Putujemo po Hrvatskoj i održavamo besplatne radionice digitalne pismenosti’

Radionice služe kao poticaj djeci i mladima za rad u STEM područjima.

Danas je u prostorima Tehnološkog parka Zagreb predstavljen projekt STEM auto 2018. U projektu edukatori Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) putuju po Hrvatskoj i održavaju besplatne radionice programiranja, robotike i digitalne pismenosti. Zainteresirani (škole, udruge, knjižnice) se jedino trebaju prijaviti i osigurati prostor za radionicu jer edukatori IRIM-a nose svu opremu sa sobom.

STEM auto je poput ‘bibliobusa’ modernog doba, u ciklusima putuje po Hrvatskoj prvenstveno po manjim mjestima. Radionice služe kao poticaj djeci i mladima za rad u STEM područjima. STEM je skraćenica za znanost („Science), tehnologija („Technology“), inženjerstvo („Engineering“) i matematiku („Mathematics“). Ti poslovi su jedni od najplaćenijih u Hrvatskoj i svijetu, a za njih trenutno nema dovoljno kadrova na tržištu rada.

Na radionicama STEM auta se djeca u samo sat ili dva upoznaju s osnovama programiranja (kako napisati svoj prvi program, preseliti ga na uređaj, kako logički razmišljati pisanjem kodova, itd.). Budući da je toliko jednostavno početi s programiranjem i ukazati mladima da je STEM zabavan, ovaj projekt se provodi već dvije godine i konstantno raste. STEM auto će se u 2018. provoditi u nekoliko turneja po Hrvatskoj.



Auto će početkom svibnja putovati po južnoj Dalmaciji i otocima, a nakon toga tijekom godine po sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, Istri i Kvarneru, Lici i Gorskom kotaru te Središnjoj Hrvatskoj. Zainteresirani se mogu prijaviti za radionicu preko obrasca na stranicama Instituta za razvoj i inovativnost mladih – IRIM-a. Obrazac je otvoren od danas i prijave preko njega određuju rutu auta.

Projekt je do sada podržalo mnogo pojedinaca i tvrtki, a partneri projekta su Hyundai i Tele2.

„Ponosni smo što smo, kao mobility partner, od samog početka projekta 2016. godine podržali STEM auto koji dovodi STEM znanja i vještine robotike u škole širom Hrvatske te potiče razvoj inovativnosti među mladima. U zadnje dvije godine, koliko surađujemo, Hyundai STEM auto, službeno vozilo projekta, prešao je više od 12 tisuća kilometara i razveselio 1.600 djevojčica i dječaka. Kada vidimo s koliko entuzijazma radi tim ljudi na projektu STEM auto i koliko radosti to donosi najmlađima, znamo da smo podržali pravu stvar, jer robotika nije budućnost, već sadašnjost. Vjerujemo kako ćemo i u ovoj godini nastaviti uspješnu suradnju i napraviti još više kilometara s Hyundai STEM autima, a sigurnost je zajamčena uz pet godina Hyundai jamstva bez ograničenja kilometraže. Zadovoljstvo nam je biti dio projekta koji aktivnim djelovanjem doprinosi pozitivnom razvoju društva i stvaranju kulture uspjeha, za što se Hyundai zalaže i na globalnoj razini”, izjavila je Lina Dujić, voditeljica marketinga i komunikacija u Hyundaiju.

Direktorica komunikacija u Tele2 Hrvatska Sonja Miočić kaže kako njezina kompanija posljednjih godina stavlja veliki naglasak na podršku projektima koji na edukativan i sustavan način pomažu graditi bolje društvo za našu djecu.

“Od 2015. to ostvarujemo primarno kroz partnerstvo sa zakladom Reach for Change i to pod motom „Budi promjena“. Naime, podržavamo one pojedince i projekte koji potrebitoj djeci pružaju usluge, prilike za razvoj i učenje te im inovativnim sredstvima omogućuju da premoste izazove s kojima se susreću. Isto tako, naša je misija pružiti korisnicima neograničenu slobodnu komuniciranja i to kao jedini operater koji na tržištu nudi stvarno neograničeni internet na mobitelima. Nema napretka bez slobode komuniciranja. S vrijednostima koje promovira te ciljevima koje želi ostvariti, STEM auto se odlično uklapa u našu strategiju. Vjerujemo da zajedno gradimo bolju i kvalitetniju Hrvatsku i veselimo se suradnji”, poručuje Sonja Miočić.

STEM auto se provodi od 2016. godine. Do sada je putovao po Hrvatskoj u 4 ciklusa, te su edukatori projekta održali više od 100 besplatnih radionica za preko 1600 djece u regijama Slavonije, Dalmacije i otoka te središnje Hrvatske. Samo u ovoj godini, IRIM planira održati više radionica s više polaznika nego u svim dosadašnjim ciklusima zajedno. Ovaj cilj je određen zato što je ovaj projekt prepoznat kao vrlo koristan, djeci vrlo zanimljiv te uz relativno mala sredstva ostvaruje velike rezultate. Prva radionica ovog ciklusa projekta već je održana paralelno s press konferencijom u salonu Gašparić Auto. Na njoj je sudjelovalo 25 učenica i učenika 1. razreda OŠ Nikole Hribara iz Velike Gorice.