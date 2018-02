FASCINANTI REZULTATI ISTRAŽIVANJA: Evolucija bi mogla uništiti našu sposobnost toleriranja alkohola

Mutacije čine organizam otpornijim na razne bolesti i toksine, no nismo sigurni da bismo pristali na sve

Nedavne su studije pokazale da još uvijek evoluiramo, a novo istraživanje sugerira kako možda razvijamo gen koji uništava našu toleranciju na alkohol, piše IFLScience.

Ujednačavanje gena

Znanstvenici sa Sveučilišta u Pennsylvaniji analizirali su genome 2.500 ljudi iz 26 grupa stanovnika s četiri kontinenta. Zatim bi označili jedno specifično svojstvo koje bi se odjednom pojavilo u različitim, udaljenim grupama stanovnika. Naprimjer, promjene u području gena odgovornog za proizvodnju glikoforina, što se dogodilo u dijelovima Afrike i Azije. Da bi se tako što dogodilo, mutacija je morala nastati nezavisno među te dvije različite grupe stanovnika te opstati. Da se radilo o samo jednoj mutaciji, ona je morala poput Brzog Gonzalesa juriti s jednog kontinenta na drugi.

“Ono što ova nova studija pokazuje je da postoji sklonost ka ujednjačavanju nekih gena širom cijele vrste”, rekao je John Hawks, sa Sveučilišta Winsconsin-Madison, “kako bi pomogli ljudima da se prilagode promjenama u našim ekologijama”.



U studijama znanstvenici su naglasili pet područja najnovijih promjena. To uključuje adaptaciju na glikoforin, koji je povezan s otpornošću na malariju, u Aziji i Africi, dva područja gdje bolesti koje prenose komarci predstavljaju znatni zdravstveni rizik. U Europi tim je primijetio povećanje gena koji prouzrokuju razbijanje molekula aminokiseline po imenu homocistein, koja u velikim količinama može prouzročiti srčani udar.

Uklanjanje ovisnosti pogoršanjem naše reakcije na alkohol

No možda je najzanimljivija modifikacija u klasteru za dehidrogenazu alkohola (ADH), što bi moglo promijeniti način na koji procesiramo alkohol. Dehidrogenaza je enzim koji rastvara alkohol, i to tako da ga metabolizira u spoj po imenu acetaldehid. Ova toksična kamikalija odgovorna je za vašu glavobolju koju dobijete jutro nakon pijanke. Srećom, tijelo je u stanju relativno brzo pretvoriti to u drugu tvar, acetat, koja nije toksična, te se osjećamo bolje nakon otprilike jednog dana.

No evolucija bi mogla ukloniti ljudsku ovisnost o alkoholu tako što bi stvorila nove verzije ADH-a koji bi djelovali na našu toleranciju na piće, kao i na sposobnost našeg tijela da konvertira acetaldehid u acetat. To u biti znači da bi nam bilo zlo i od najmanje količine pića. Za sada su ti geni otkriveni samo u istočnoj Aziji i zapadnoj Africi, ali vrijeme će pokazati hoće li se širiti.

