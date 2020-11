FANTASTIČNO OTKRIĆE KOJE VRAĆA OPTIMIZAM: Znanstvenici tvrde da bi imunitet na koronavirus mogao trajati godinama

Imunitet na koronavirus bi mogao trajati puno više nego što se mislilo nakon što se otkrilo da većina izliječenih imaju dovoljno imunoloških stanica mjesecima nakon infekcije

Prema novom istraživanju imunitet na koronavirus bi mogao trajati godinama, možda čak i desetljećima. Osam mjeseci nakon infekcije, većina ljudi koji su se oporavili od Covida-19 još uvijek imaju dovoljno imunoloških stanica da se odbrane od virusa i spriječe bolest, pokazuju novi podaci. Spor tempo opadanja u kratkom roku sugerira, na sreću, da ove stanice mogu ostati u tijelu još vrlo, vrlo dugo, javlja The New York Times.

Istraživanje, koje je objavljeno online, još nije prošlo postupak recenzije i nije objavljeno u znanstvenom časopisu, no to je najopsežnije i dugotrajno istraživanje imunološke memorije na koronavirus do danas. “Ta količina memorije vjerojatno bi spriječila da većina ljudi dugi niz godina ne bude hospitalizirana zbog teške bolesti”, rekao je Shane Crotty, virolog s Imunološkog instituta La Jolla koji je bio suvoditelj nove studije.

To otkriće će vjerojatno biti olakšanje stručnjacima koji su zabrinuti da bi imunitet na virus mogao biti kratkotrajan i da bi se cjepiva možda trebala primjenjivati više puta kako bi se pandemija držala pod nadzorom. Istraživanje se također slaže s još jednim nedavnim nalazom: da oni koji su preživjeli SARS, uzrokovan drugim koronavirusom, još uvijek nose određene važne imunološke stanice 17 godina nakon oporavka.

U skladu s drugim nalazima

Nalazi su također u skladu s ohrabrujućim dokazima iz drugih laboratorija. Istraživači sa Sveučilišta u Washingtonu, predvođeni imunologom Marion Pepper, ranije su pokazali da određene “memorijske” stanice nastale nakon infekcije koronavirusom traju najmanje tri mjeseca u tijelu. Studija objavljena prošlog tjedna također je otkrila da ljudi koji su se oporavili od Covida-19 imaju moćne i zaštitne imunološke stanice, čak i kada antitijela nisu detektirana.

Ova istraživanja “uglavnom oslikavaju istu sliku, a to je da, nakon što prođete prvih nekoliko kritičnih tjedana, ostatak odgovora izgleda prilično uobičajeno”, rekao je Deepta Bhattacharya, imunolog sa Sveučilišta u Arizoni.

Mali broj zaraženih osoba u novoj studiji nije imao dugotrajni imunitet nakon oporavka, možda zbog razlika u količinama koronavirusa kojima su bili izloženi. Ali cjepiva mogu nadvladati tu individualnu varijabilnost, rekla je Jennifer Gommerman, imunolog sa Sveučilišta u Torontu. “To će pomoći usredotočiti odgovor, tako da nećete dobiti istu vrstu heterogenosti kakvu biste vidjeli u zaraženoj populaciji”, dodala je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.