Nekoliko prestižnih znanstvenih časopisa odbilo je objaviti opsežno dansko istraživanje koje je pokušalo utvrditi pomažu li zaštitne maske za lice u zaustavljanju širenja koronavirusa. Autori su natuknuli da su njihova otkrića nezgodna za status quo. Znanstveni rad su odbili Lancet, New England Journal of Medicine i American Medical Association Journal, izvijestili su danas danski mediji, prenosi RT.

U studiji, koja je započela krajem travnja, sudjelovalo je 6000 Danaca, od kojih je polovica morala cijelo vrijeme nositi maske na javnim mjestima. Druga polovica odabrana je kao kontrolna skupina i naloženo im je da ne prekrivaju lica maskama. Nakon mjesec dana, sudionici istraživanja su testirani na koronavirus, kao i na antitijela protiv virusa.

Istraživači koji su radili na studiji nisu željeli govoriti o detaljima otkrića, ali su rekli dovoljno toga što sugerira da su navedeni časopisi odbili objaviti rad zbog zaključka istraživanja, a ne njegove metodologije. “Ne možemo započeti raspravu o tome s čime su nezadovoljni. Jer bismo također morali objasniti što je studija pokazala. I ne želimo razgovarati o tome dok ne bude objavljena “, rekao je za danski Berlingske daily Christian Torp-Pedersen, profesor i glavni liječnik na istraživačkom odjelu u bolnici na Sjevernom Zelandu.

Drugi član tima koji je radio na studiji napisao je u emailu, koji je prošli tjedan podijelio bivši novinar New York Timesa Alex Berenson, da će njihova otkrića biti objavljena “čim časopis bude dovoljno hrabar da prihvati rad”.

A lead investigator on the Danish mask study – the ONLY (as far as I know) randomized trial to see if masks protect from #COVID – was asked when it would be published.

His answer: “as soon as a journal is brave enough.”

If you think that means the study shows masks work… pic.twitter.com/tm5PFBa5TL

— Alex Berenson (@AlexBerenson) October 18, 2020