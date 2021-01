DA, VI STE KRIVI ZA OVO: Satelitske snimke otkrivaju zastrašujuće i tužne razmjere klimatskih promjena

‘Snimke pokazuju planet u stanju promjene’, ističu u NASA-i

NASA-ine satelitske snimke pokazuju jezivi opseg klimatskih promjena diljem svijeta. Najočitiji je nestanak arktičkog leda, no u sklopu projekta Images of Change, NASA je objavila i niz drugih potresnih usporednih fotografija koje zorno pokazuju posljedice ljudskog djelovanja, od širenja gadova i deforestacije do poplava i topljenja leda.

Veliko topljenje leda

Na slici 1984. velika masa bijele boje ukazuje na veliko područje leda, ali skokom naprijed do rujna 2020. možemo vidjeti koliko se otopilo. Slike odražavaju najavu objavljenu prošlog rujna u kojoj se kaže da je arktički morski led opao na drugu najnižu razinu zabilježenih.

Podaci koje je objavio američki Nacionalni centar za podatke o snijegu i ledu (NSIDC) pokazali su da je 2020. morski led na Arktiku iznosio 1,44 milijuna četvornih kilometara. Iako zvuči kao veliko područje, zapravo je bio drugi najniži u 42-godišnjem satelitskom zapisu, pokazujući dugoročni trend smanjenja arktičkog leda. Mark Serreze, direktor NSIDC-a, rekao je tada: “Kako opseg morskog leda opada, ono što vidimo je da nastavljamo gubiti taj višegodišnji led. “Led se smanjuje ljeti, ali je i sve tanji. Gubite površinu, a gubite i debeli led. To je dvostruki udarac.”

Ne smanjuje se samo površina, nego i ‘vječni’ led

NASA je također podijelila članak objašnjavajući podatke, rekavši: “U posljednja dva desetljeća minimalni opseg arktičkog morskog leda ljeti je znatno opao. Najniži zabilježeni opseg zabilježen je 2012., a prošlogodišnji opseg drugi najmanji“, pojašnjavaju. “Sibirski toplinski val u proljeće 2020. započeo je ovogodišnju sezonu otapanja arktičkog morskog leda rano, a s arktičkim temperaturama(8 do 10 stupnjeva Celzijevih toplijim od prosjeka, a opseg leda je nastavio opadati.

Minimalni opseg 2020. bio je 2,48 milijuna četvornih kilometara ispod prosjeka godišnjeg minimalnog opsega 1981-2010., A 2020. je tek drugi put zabilježen da je minimalni opseg pao ispod 4 milijuna četvornih kilometara “. ističu.

Neke su izravna posljedica globalnog zatpoljenja

Na interaktivnoj karti, objavili su i snimke niza drugih mjesta na Zemlji, prikazujući promjene ponekad i tijekom više desetljeća. “Neki od ovih učinaka povezani su s klimatskim promjenama, neki nisu”, objašnjava web stranica projekta.

“Neki dokumentiraju učinke urbanizacije ili razaranja prirodnih opasnosti poput požara i poplava. Svi prikazuju naš planet u stanju promjene.”