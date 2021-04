DA, DOBRO VIDITE, MAJMUN IGRA VIDEOIGRICE: Musk mu je ugradio mikročip u mozak, ima velike planove i za ljude

Neuralink, jedna od mnogobrojnih visokotehnoloških kompanija koje je osnovao Elon Musk, objavila je u četvrtak nevjerojatan video koji pokazuje makakija koji igra videoigre koristeći mikročip s umjetnom inteligencijom koji mu je ugrađen u mozak. Musk se i ranije hvalio eksperimentima na primatima, ali ovo je prvi put da je sve javno otkriveno, piše Business Insider.

Tijekom jedne od prezentacija 2019. godine, Musk je tvrdio da je tvrtka omogućila majmunu da “mozgom kontrolira računalo”. Majmunu Pageru tvrtka je u mozak ugradila mikročip prije šest tjedana. On je u videu igrao igricu u kojoj na obojeni kvadrat pomiče kursor. Kada uspješno obavi taj zadatak, kroz cijev dobije malo slatkiša od banane.

Kada pager koristi navigacijsku tipku, čip u njegovu mozgu bilježi aktivnost i šalje podatke na računalo kako bi analizirao što sve njegov mozak čini kada on pomakne ruku. U tom se trenutku joystick ugasi, ali majmun nastavlja kontrolirati igricu, a moždani se signali prenose ugrađenim čipovima.

U teoriji, ta bi se tehnologija mogla koristiti i na ljudima, primjerice da ovladaju umjetnim udovima, a Musk je na Twitteru napisao kako bi Neuralinkovi čipovi mogli omogućiti paraliziranim osobama da ovladaju pametnim telefonom.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021