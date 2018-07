CURIOSITY NIJE PRVI KOJI JE NAŠAO DOKAZE O ŽIVOTU NA MARSU? NASA je 70-ih napravila groznu pogrešku

Curiosity možda nije bio prvi rover koji je pronašao tragove života na Crvenom planetu.

Od kada je rover Curiosity sletio na Mars 2012. NASA je svjesna da na tom planetu postoje složene organske molekule koje ukazuju na mogućnost da je nekoć na ovome planetu postojao život, piše Mirror.

Složeni organski spojevi

No novo izvješće časopisa New Scientist sugerira da Curiosity možda nije prvi rover koji je pronašao dokaze o životu na Marsu. U izvješću se navodi kako je još 70-tih NASA-ina misija Viking isto pronašla dokaze složenih organskih tvari. No dodaje se da je robot na daljinsko upravljanje možda i neznajući spalio tragove pronađene tvari.

Ova se ideja temelji na činjenici da je NASA-in lander Phoenix, koji je bio na Marsu prije deset godina, otkrio otrovni spoj perklorat. Radi se o kemijskom spoju koji je na Zemlji izrazito zapaljiv, no na hladnome Marsu ostaje stabilan.

Spaljivanje uzoraka

Viking je u 70-tima zagrijavao uzorke marsovog tla na 260°C, što je dovoljno visoka temperatura da zapali perklorat, kao i složenije organske molekule. NASA-ini znanstvenici sada vjeruju kako je ovaj problem možda otkriven nakon objave Phoenixovih podataka.

Curiosity je 2013. pronašao organske molekule, kao i molekule klorobenzena, koje nastaju kada ugljik reagira s perkloratom. To ukazuje na mogućnost da je lander Viking naišao na organske molekule još u 70-tima, no da ih je i neznajući spalio.