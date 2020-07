ALARMANTNO OTKRIĆE NOVE STUDIJE: Jedna od tri mlađe osobe razvije teški oblik bolesti Covid-19, otkrili su i glavni uzrok tome

Iako mlađi ljudi obično nisu u rizičnoj skupini, određeni čimbenici svakoga mogu izložiti riziku od ozbiljnog oblika bolesti, bez obzira na dob

Gotovo je općepoznato da su mladi ljudi manje podložni teškim koronavirusnim infekcijama. Odrasli od 18 do 49 godina činili su oko 25 posto hospitaliziranih bolesnika s koronavirusom u ožujku, dok su oni u dobi od 65 godina i stariji činili oko 43 posto, pokazuju podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Odrasli od 18 do 44 godine činili su samo 2 posto preminulih od koronavirusa od veljače do svibnja, dok su ljudi stari 65 i više godina činili gotovo 80 posto, javlja Science Alert.

No, određeni čimbenici svakoga mogu izložiti riziku od ozbiljnog oblika bolesti, bez obzira na dob. Nova studija istraživača sa Sveučilišta u Kaliforniji, San Francisco (UCSF) utvrdila je da je jedna od tri mlađe odrasle osobe, u dobi od 18 do 25 godina, ugrožena teškim oblikom COVID-19.

Faktori rizika

Pacijenti su se smatrali ranjivi ako imaju najmanje jedan faktor rizika, uključujući naviku pušenja ili kroničnu bolest poput srčane bolesti, dijabetesa, astme, pretilosti, autoimune bolesti ili problema s jetrom.

Istraživači su otkrili da je pušenje najvažniji faktor rizika za ljude u kasnim tinejdžerskim i dvadesetim godinama. Od otprilike 8400 mladih u studiji, oko 25 posto je reklo da je pušilo duhan, e-cigaretu ili cigare u posljednjih 30 dana.

Suprotno tome, svega oko 16 posto prijavilo je da ima kroničnu bolest. Astma je bila najčešća, oko 9 posto mladih odraslih osoba izjavilo je da ima astmu. To je u usporedbi s oko 12 posto koji su rekli da su pušili duhan u zadnjih 30 dana, a oko 7 posto koji su rekli da su koristili e-cigarete.

“Rizik od medicinske ranjivosti prepolovljen je kada se pušači, uključujući korisnike e-cigareta, uklone iz uzorka”, napisali su istraživači. Samo jedan od šest mladih koji nisu pušili ranjiv je na teški oblik COVID-19, pokazalo je istraživanje.

Upozorenje WHO-a

Otkriće je objavljeno samo nekoliko dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila na vezu između pušenja i teških slučajeva koronavirusa. “Pušenje ubija 8 milijuna ljudi godišnje, ali ako je korisnicima potrebno više motivacije za rješavanje navike, pandemija daje pravi poticaj”, rekao je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na brifingu za novinare u petak.

Studija UCSF-a otkrila je da je rizik od teških koronavirusnih infekcija od pušenja ili upotrebe e-cigareta bio najveći među mladim, bijelim muškarcima s nižim primanjima koji nisu bili osigurani najmanje jedan dio godine.

U usporedbi s drugim rasnim skupinama, istraživanje je pokazalo kako je vjerovatnije da će bijelci svakodnevno pušiti, premda se obojeni ljudi imaju problem s drugim faktorima rizika od koronavirusa koji nisu bili uključeni u studiju.

Primjerice, vjerojatnije je da će crnci i latinoamerikanci raditi na poslovima u uslužnim djelatnostima gdje je veći rizik od izloženosti koronavirusu. Rezultati mogu biti iskrivljeni i činjenicom da je studija ispitala puno više bijelih odraslih ljudi (55 posto) nego latinoamerikanaca (22 posto) ili crnaca (13 posto).

Razlike prema spolu

Oko 16 posto mladih koji su u studiji prijavili da su aktivni pušači bili su muškarci, a samo 9 posto bile su mlade žene. No, žene u studiji imale su veće stope astme i autoimunih stanja poput lupusa ili reumatoidnog artritisa. U cjelini, to uglavnom kompenzira činjenicu da manji broj žena puši. 30 posto mladih žena u studiji bilo je ranjivo na teške infekcije COVID-19 u usporedbi s 33 posto mladića.

Budući da koronavirus prvo napada dišni sustav, pacijenti koji već pate od oštećenja ili upale pluća povezanih s pušenjem, mogu razviti ozbiljnije respiratorne probleme zbog koronavirusa. Istraživanje također sugerira da pušači imaju višu ekspresiju receptora ACE-2 – staničnih receptora koje koronavirus koristi za invaziju na tijelo – u svojim dišnim putovima. Čini se da ljudi s više ACE2 receptora imaju i veći rizik od teške infekcije COVID-19.

No, čak i mladi pacijenti koji ne puše ili nemaju dodatne zdravstvene probleme i dalje mogu biti podložni ozbiljnom oboljenju od koronavirusa. Ljudi u dobi od 18 do 29 godina čine više od četiri puta više hospitalizacija koronavirusa nego prije nekoliko mjeseci – oko 38 hospitalizacija na svakih 100.000 ljudi do 4. srpnja, u usporedbi s devet hospitalizacija od svakih 100.000 ljudi do 18. travnja.

Genetski faktori

Neki mladi, zdravi pacijenti također su izvijestili da se osjećaju bolesno i nekoliko mjeseci, s trajnim simptomima poput boli u prsima i nedostatka daha. To bi moglo biti posljedica genetskih razlika koje rezultiraju u većoj ekspresiji ACE2 receptora ili koje izazivaju agresivniji imunološki odgovor.

Za razliku od mnogih faktora rizika, pušenje je jedan koji se može spriječiti. “Napori u smanjenju pušenja i upotrebe e-cigareta među mladim odraslim osobama vjerojatno bi smanjili njihovu medicinsku ranjivost na tešku bolest”, napisali su istraživači sa UCSF-a. Njihovi nalazi, dodali su, naglašavaju “važnost sprečavanja i smanjenja pušenja”.

