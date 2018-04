2020. ABU DABI I DUBAI ĆE POVEZIVATI PRVI KOMERCIJALNI HYPERLOOP: ‘Putnici će putovati kroz cijevi, brzinom od 1200km/h’

HyperloopTT i Aldar properties potpisali su dogovor o izgradnji komercijalnog hyperloop vlaka od Abu Dabija do Dubaija, dužine 10km.

Tvrtka Hyperloop transportation technologies (HyperloopTT) objavila je dogovor s Aldar properties PJSC o izgradnji prvog komercijalnog hyperloopa koji će povezivati Abu Dabi i Dubai. Pruga dužine 10km trebala bi postati operativna do 2020. godine, piše Interesting Engineering.

Spajanje Bliskog istoka

No Abu Dabi i Dubai samo su prvi gradovi na Bliskome istoku koje ove dvije firme namjeravaju spojiti. “Ovaj je dogovor stvorio osnovu za prvi komercijalni hyperloop sustav na svijetu ovdje u Emiratima, s ciljem da se na kraju Abu Dabi spoji s Al Ainom u Dubaiju i Rijadom u Saudijskoj Arabiji”, rekao je predsjedatelj HyperloopTTa Bibop Gresta.

Hyperloop tehnologiju zamislio je milijarder poduzetnik Elon Musk te je projektirana da prevozi kapsule s putnicima ili drugim teretom, kroz posebne cijevi brzinama od 1200 km/h. No Gresta je rekao medija da će stvarna brzina njihovog vlaka biti ipak znatno niža, kako bi se osigurao konfor putnika tijekom kretanja i kočenja.



Gresta je najavio i da je početna studija o izvedivosti provedena s vladom Abu Dabija te da se je pokazala uspješnom. dodao je i da će hyperloop biti izgrađen blizu lokacije Expa 2020 i Međunarodne zračen luke Al Maktoum.

Povrat investicija za jedno desetljeće

Gresta je odbio otkriti koliko će cijeli projekt koštati, ali je naveo da su studije o izvedivosti do sada pokazale da se investicija može povratiti za 10 do 15 godina. Fodao je i da će vlak koristiti obnovljivu energiju, što će umanjiti cijenu putničkih karata.

I glavni direktor Aldar propertiesa Talal Al Dijebi isto je izrazio svoje uzbuđenje u vezi novog projekta. “Oduševljeni smo što surađujemo s HyperloopomTT dok oni dovode jednu od najrevolucionalnijih tehnologija prijevoza u Abu Dabi”, rekao je. Al Dijebi je dodao kako vjeruje da “hyperloop tehnologija može imati velik pozitivan utjecaj”, na zajednice u UAE. Ova je tehnologija do sada hvaljena ne samo zbog omogućavanja bržeg putovanja već i zbog smanjivanja gužve.

“Napredna nacija poput UAE idealna je za isgradnju najrevolucionarnijeg, najučinkovitijeg i najbržeg sustava prijevoza na svijetu”, dodao je Dirk Ahlborn, generalni direktor HyperloopaTT.

Napokon krenulo

Ova je tvrtka ranije imala ugovor s projektom Quay Valley ekograd u Kaliforniji no pravni problemi s pravima na vodu, kao i problemi s pritokom gotovine rezultirali su ukidanjem projekta. U međuvremenu, prošlog tjedna, HyperloopTT je najavio početak izgradnje probnog poligona u francuskom gradu Toulouseu.

USPJEŠNO OBAVLJEN PRVI TEST REVOLUCIONARNOG PRIJEVOZNOG SUSTAVA: ‘Hyperloop One postigao je ono što još nitko do sada nije’

HyperloopTT je do sada surađivao s nekoliko vlada kako bi pretvorio svoju viziju u stvarnost, no do sada su napravljene samo studije o izvedivosti. Dogovor s UAE prvi je koji bi mogao dovesti i do stvarne izgradnje ovog prijevoznog sustava.