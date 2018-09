ZLATKO SARAČEVIĆ PREPORODIO PODRAVKU I UVEO IH U LIGU PRVAKA: ‘Sve se pokrenulo, ozbiljno ušlo u projekt, puno uložilo…’

Velik uspjeh koprivničkih rukometašica vraća nadu u hrvatski ženski rukomet

U punoj dvorani i sjajnom ozračju Podravka Vegeta se u Koprivnici pobjedom od 22:21 nad Craiovom, aktualnim osvajačicama EHF kupa, vratila među rukometnu elitu i izborila nastup u Ligi prvaka.

Saračević ih preporodio u mjesec i pol

“Čestitke curama! Pobijedili smo u utakmici u kojoj smo izgubili nekih osam totalno glupih lopti, i za to je trebalo imati samo glavu. Nismo ni prvo poluvrijeme bili loši, samo smo nekoliko zicera promašili, i te neke proklete lopte koje smo gubili. Ne znam je li to bilo u grču, u prevelikoj želji, ali još jednom čestitke svima. Hvala publici koja je pomogla, i vidimo se u Ligi prvakinja. Najlošiji dio naše igre bio je igrač više. Radit ćemo, popravit ćemo, pa idemo dalje”, rekao je Zlatko Saračević za Sportske Novosti pa otkrio kako je do ovoga došlo:

“Prva stvar, sve se pokrenulo. I firma je ozbiljno ušla u projekt, svi su uložili puno, zato bi mi bilo stvarno bilo krivo da nismo ovo napravili. I iznad toga svega, izabrali su dobru ekipu. Cure su u nedjelju igrale na nekih 60-70%, možda su drugo poluvrijeme malo prešle 70%, ali možemo mi i puno bolje, ovo je bio grč. Sad imamo vremena i bit ćemo još bolji.”

Veliku pobjedu proslavile uz Zaprešić Boyse

“Izgledalo je teško, ali na kraju je ispalo slatko. Malo golova, znali smo da one igraju tako, ali sreća se okrenula na našu stranu. Korina je zabila taj gol, obranile smo se i sad kreće ono najljepše, nakon tri godine vraćamo se u Ligu prvakinja. Atmosfera je bila odlična, htjela bih da ljudi dođu i na svaku sljedeću utakmicu da nas podrže. Mislim da možemo proći i skupinu, zašto ne”, rekla je Ana Debelić, koja je vodila veliku bitku i u obrani i u napadu.