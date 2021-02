ZET BRATA DRAGE PRGOMETA RENTA VILE HRVATSKIH ŠUMA: Ne daje im ni kunu, a sve to nadzire HDZ-ov kandidat za Zagreb, Prgometov frend

Jesu li opravdane sumnje da Davor Filipović, predsjednik NO Hrvatskih šuma i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, usporava proces izbacivanja iz državnih vila i apartmana mladog poduzetnika, zeta brata njegova političkog ‘oca’, Drage Prgometa?

Na web stranici visit Croatia u ponudi su lijepi apartmani i vile, a unatoč koronakrizi cijene nisu snižene. Tu je primjerice i Vila Vincencia na Mljetu, “prekrasan kameni objekt uz samo more s osam vrlo komfornih apartmana”, u Jelsi se nude “objekt apartmani Lučica”… Većina ponude su objekti u vlasništvu Hrvatskih šuma, iznajmljuje ih tvrtka Krula u vlasništvu poduzetnika Brune Dobronića, a on ne plaća niti kune zakupa Hrvatskim šumama, već najmanje dvije i pol godine.

Sve je započelo 2014. godine kada je tadašnji predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Ivan Pavelić potpisao ugovor s tvrtkom Krula o zakupu 136 apartmana u 20 turističkih objekata na jadranskoj obali, od Istre do Dubrovnika, s ukupno nešto više od 500 ležajeva – za 137 tisuća kuna mjesečno. K tome su se Hrvatske šume obvezale objekte i održavati. Ukratko, bio je to iznimno loš posao za Hrvatske šume, a milijunski dobitak za tvrtku Krula.

Sama tvrtka je osnovana mjesec dana prije natječaja, a vlasnik i direktor je bio Kruno Tkalčević, susjed Mije Prgometa, tadašnjeg potpredsjednika Hrvatske stranke umirovljenika, koji je bio ujedno i član NO Hrvatskih šuma. HSU je tada bio dio Kukuriku koalicije, pa su, nakon pucanja afere oko jeftinog zakupa nevjerojatnog nekretninskog portfelja Hrvatskih šuma, počela i propitivanja je li tome kumovao član NO, Mijo Prgomet, ali on je dakako negirao bilo kakvu vezu s tvrtkom Krula, neovisno o neobičnoj koincidenciji da je upravo njegov susjed Tkalčević bio dobitnik unosnog posla. Mijo Prgomet je brat Drage Prgometa, koji je tada bio u HDZ-u (pa je izašao 2015., bio kratko u Mostu, osnovao Hrid, pa se opet 2016. vratio u HDZ), te se može reći da su braća bila praktično i pragmatično raspoređena na oba politička spektra.

Ode susjed, ulazi zet

U vlasničkoj strukturi tvrtke Krula 2016. dolazi do vrlo znakovite promjene: susjed Tkalčević nestaje, a kao vlasnik i direktor pojavljuje se Bruno Dobronić – zet Mije Prgometa.

No, u međuvremenu je neobičan aranžman oko zakupa imovine Hrvatskih šuma postao afera, predsjednik Uprave Ivan Pavelić odlazi s dolaskom nove vlasti, novi predsjednik Uprave postaje Krunoslav Jakupčić, a mijenja se i Nadzorni odbor 2017. godine. U studenome 2017. za predsjednika NO je izabran Davor Filipović, formalno na prijedlog nadležnog ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, no, kažu insajderi iz Hrvatskih šuma, više na zahtjev premijera Andreja Plenkovića. A sudeći po tome da ga je sada Andrej Plenković gurnuo kao kandidata za gradonačelnika Zagreba, vrlo je izgledno da su u pravu oni koji vjeruju da Filipović imao direktan link s Plenkovićem.

Nema sumnje da ga je upoznao i kroz komunikaciju s Dragom Prgometom, jer upravo je Andrej Plenković bio taj koji je opet otvorio vrata Dragi Prgometu kada se odlučio ponovno vratiti u HDZ, a Filipović je bio neizostavni dio Prgometova kruga. Uostalom, u trenutku objave Filipovićeve kandidature za gradonačelnika Drago Prgomet za medije nedvosmisleno je izjavio: “I privatno sam dobar s Filipovićem.”

U proljeće 2017. Drago Prgomet je pristao biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika na lokalnim izborima u Zagrebu, a u njegovu timu isturenu poziciju imao je i Davor Filipović, koji je nakon izbora i ušao u Gradsku skupštinu. Brat Drage Prgometa, Mijo, nastavio je svoj privatni biznis, zajedno sa suprugom vodi tvrtku Armus, a smjer koji je zagovarao kroz HSU u vrijeme koaliranja s Kukuriku koalicijom zamijenio je pragmatičnim dogovaranjem poslova uz pomoć HDZ-a; zabilježeno je da posluje s državnim tvrtkama, primjerice HEP-om, a pisalo se i o poslu ukrašavanja Zagreba za Uskrs, što je, dakako, dogovarano s Milanom Bandićem.

Negativac za Hrvatske šume, poželjan za Hinu

Je li kao bliski suradnik i prijatelj Drage Prgometa, Davor Filipović, bio u prilici upoznati i brata Miju? I zeta Brunu Dobronića?

Kada je Davor Filipović stigao u Hrvatske šume na mjesto predsjednika Nadzornog odbora, s jedne strane ga se vidjelo kao predstavnika HDZ-a i kopču prema Vladi, ali i kao onog koji će nastaviti održavati i poslove koje je ranije kroz Hrvatske šume znao progurati utjecajni član Nadzornog odbora, Mijo Prgomet. Doživjelo ga se kao onog koji će nastojati očuvati i posao koji je dogovoren s tvrtkom u vlasništvu Prgometova zeta, Brune Dobronića.

Kao dokaz da će Plenkovićev HDZ prijeći preko slučaja neobično povoljnog zakupa nekretnina Hrvatskih šuma tražio se i u tome da je Bruno Dobronić, vlasnik tvrtke Krula u travnju 2017., na prijedlog Vlade Andreja Plenkovića, izabran za člana Upravnog vijeća agencije Hina – a na toj je poziciji i danas.

No, iz Hrvatskih šuma su ipak stizali signali da se smjera prekinuti ugovor koji je potpisao Jakupčićev prethodnik Pavelić. U srpnju 2019. je u Večernjem listu objavljeno da su Hrvatske šume u ožujku 2018. otkazale ugovor o zakupu tvrtki Krula, te da je pokrenut i sudski proces.

Upitali smo stoga Hrvatske šume u kojoj je fazi spomenuti sudski proces danas, s obzirom na to da je evidentno da tvrtka Krula i dalje iznajmljuje njihove objekte. Potvrđeno nam je da je 2018. sadašnja Uprava “dostavila društvu Krula d.o.o. pisanu izjavu kojom otkazuje ugovor” iz 2014. – zbog uočenih nepravilnosti vezano za provođenje ugovora. Nakon toga su Hrvatske šume “ispoštovale otkazni rok od 60 dana od dana primitka izjave”. Iz Hrvatskih šuma smatraju da nakon tog roka tvrtka Krula nema više “valjanu pravnu osnovu za korištenje poslovnih prostora društva Hrvatske šume”.

Šume prestale naplaćivati zakup

Hrvatske šume su, odgovoreno je na upit Net.hr-a, “koncem 2018. podnijele četiri tužbe protiv društva Krula d.o.o. Zagreb pred trgovačkim sudovima u Rijeci, Pazinu, Zadru i Splitu, radi iseljenja i predaje u posjed poslovnih prostora”, te su sudski sporovi pred navedenim prvostupanjskim sudovima – još u tijeku.

Gotovo je nevjerojatan element da je tada, u vrijeme otkazivanja ugovora i pokretanja sudskih sporova, tvrtka Hrvatske šume prestala slati tvrtki Krula fakture za plaćanje zakupa, te Bruno Dobronić sada već više od dvije godine renta objekte u vlasništvu Hrvatskih šuma i za to ne plaća niti kune zakupa.

“Krula d.o.o. trenutačno ne plaća zakupninu. U tužbi pokrenutoj pred Trgovačkim sudom u Rijeci Hrvatske šume potražuju iznose stjecanja bez osnove, odnosno koristi koju je Krula d.o.o. stekla time što koristi nekretnine u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. bez pravnog temelja, počevši od prosinca 2018. godine, dok tužbama pred Trgovačkim sudovima u Rijeci, Zadru, Splitu i Pazinu Hrvatske šume također traže i predaju u posjed nekretnina u vlasništvu Hrvatskih šuma, a koje se nalaze na područjima tih sudova”, stoji u službenom odgovoru iz Hrvatskih šuma. Dakako, može se dogoditi da tvrtka Hrvatske šume i izgubi te sporove. Sve ovisi o vještini odvjetnika, ali i raspoloženju sudaca.

Ovako se dogodilo posve neobično stanje u kojem je privatna tvrtka u vlasništvu člana Upravnog vijeća državne agencije, Hine, u sudskim sporovima s drugom državnom tvrtkom, Hrvatskim šumama, sada već godinama – a istovremeno biznis rentanja ide bez ikakvih ometanja.

Zanimljivo je da se za cijelu situaciju, unatoč povremenim medijskim propitivanjima kako je inicijalni ugovor sklopljen vrlo štetno za državnu tvrtku, te da je možda bilo i političkog pogodovanja, nikada nije zainteresirao DORH.

Nije bilo poslovnog kontakta, a je li bilo neposlovnog?

Može li na to sve ikako utjecati predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih šuma, Davor Filipović, prijatelj i suradnik Drage Prgometa, čiji je bliski član obitelji Bruno Dobronić?

Iako ima onih koji ga smatraju “čuvarom” ovog gordijskog čvora u kojem tvrtka Prgometova zeta i dalje unosno iznajmljuje nekretnine Hrvatskih šuma, a Hrvatske šume tuže i gube novac na odvjetnike, a da nemaju nikakvih koristi od tih nekretnina, iz Hrvatskih šuma na upit Net.hr-a odgovaraju da on nema ništa s time, te naglašavaju da je kao predsjednik Nadzornog odbora “naglasio da u svim radnjama treba postupati u najboljem interesu Hrvatskih šuma”.

Naglašeno je da je donošenje poslovnih odluka, pa tako i odluke o otkazivanju ugovora, te podnošenje tužbi protiv tvrtke Krula u nadležnosti Uprave Hrvatskih šuma. “Niti Nadzorni odbor Hrvatskih šuma d.o.o. niti Davor Filipović kao predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih šuma d.o.o. nisu sudjelovali u gore navedenim odlukama i radnjama Hrvatskih šuma d.o.o., dakle nije bilo mogućnosti poslovnog kontakta g. Davora Filipovića s predstavnicima tvrtke Krula d.o.o. vezano za otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostora i kasnije utuženje za iseljenje”, stoji u odgovoru iz Hrvatskih šuma.

Dobronić ne želi govoriti za medije

No, nemamo odgovor je li bilo neposlovnih kontakata, odnosno, koliko se poznaju Davor Filipović i Mijo Prgomet, pa i njegov zet Bruno Dobronić, s obzirom na to da Filipović i Drago Prgomet ne kriju blizak, prijateljski odnos.

Mijo Prgomet se javio na telefonski poziv, nije htio odgovarati na konkretna pitanja o zetu i političkim vezama, i naglašavao je da je neprimjereno da ga se pita o tvrtki gdje je prije sedam godina bio samo član Nadzornog odbora. “Ozbiljni poduzetnici govore o svojim firmama, a ne o tuđim. Vi ste neozbiljna novinarka.”, zaključio je Mijo Prgomet.

Bruno Dobronić, zet ex člana Nadzornog odbora Hrvatskih šuma, vlasnik tvrtke Krula i član Upravnog vijeća Hine, koji bi mogao najpreciznije rasvijetliti tu neobičnu situaciju, odbio je, na žalost, razgovarati za Net.hr. Nije nam niti htio govoriti o poslu iznajmljivanja vila i apartmana, niti o sudskim sporovima, jer je, kaže – imao loša iskustva s medijima. Prema javno dostupnim podacima, tvrtka Krula je 2019. završila s 2,9 milijuna kuna prihoda i 324 tisuće kuna dobiti.