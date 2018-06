ŽESTOK ODGOVOR: Plenković napao predsjednicu, ali to je ništa prema onome što joj radi HDZ na svojim stranicama

Iako je bio prilično oštar, premijer je još birao riječi. HDZ-a na službenim stranicama baš i ne.

Nakon proslave 50. rođendana Petrokemije u Kutini, Andrej Plenković, osim hvalospjeva svojoj Vladi koja je “kada god je bilo riječi o Petrokemiji, podržavala napore za izradu kvalitetnog programa restrukturiranja te tvornice u svom odlučnom nastojanju da podupre oporavak hrvatske industrije”, ponovo se obrušio na predsjednicu.

Nisu joj dali ni veliko slovo

Plenković je komentirao, kako na svojim stranicama opisuje HDZ. “začudni istup predsjednice Republike koja je u Osijeku pohvalila destruktivce iz Mosta, koje su hrvatski ljudi prozreli već odavno i u Metkoviću”. Zanimljivo je i kako u tekstu, za razliku od dosadašnjih unosa, “predsjednica” pišu malim slovom.

“Očito joj se sviđa nešto što Most radi. Moje iskustvo s Mostom je loše, možda ona nastoji proširiti bazu. Most se hvali da su autori referendumskog pitanja koje je duboko diskriminirajuće prema zastupnicima manjina. Vuku nas desetljećima nazad – i to nije put koji cijenim. Malo me čudi predsjednica kad hvali takvu ekipu,” rekao je premijer.

Osvrno se i na komentar predsjednice kako se politika treba maknuti iz zagrebačkih salona, odnosno, kako to naziva HDZ, njen “grmojevski istup”,dodajući kako je je “PRH zaboravila” sjednice Vlade u Osijeku, Splitu, SIsku”.

“Ako je ijedna vlada napravila iskorake u duhu iskrenog partnerstva prema županijama, gradovima i općinama – napravila ih je moja Vlada. Teze o „elitizmu“ i „otuđenosti“ ne stoje, barem što se tiče mene i moje Vlade. Ako je netko stalno među ljudima, onda smo to mi. Uostalom, na sjednici Vlade koju smo održali upravo u Osijeku, otkud se javila predsjednica, donijeli smo Gradu i Osječko-baranjskoj županiji projekte vrijedne milijardu kuna. Slično je bilo i na sjednicama u Splitu, Sisku, Kninu… Očekujem od svih aktera da daju doprinos ravnomjernom razvoju zemlje.” zaključio je premijer.

U obraćanju novinarima, Plenković se osim na predsjednicu osvrnuo i na demografske probleme koji su “golemi, ali su počeli još od Drugog svjetskog rata i u to u čitavom razvijenom svijetu” te Agrokorom, gdje je zadovoljan s nagodbom.

Žalac pričala o ‘jeftinom populizmu’

Ministrica je, nakon svečane sjednice osječko-baranjske Županijske skupštine, priznala kako ju je iznenadila predsjedničina podrška Mostu NuL i njihovoj inicijativi “Pokret ostanka”, dodavši kako ne zna zašto je tako.

“Očekujem prije svega otvoreni dijalog i mislim da bi predsjednica trebala biti uz Vladu, u kontekstu mjera koje smo zacrtali, posebice za Slavoniju, Baranju i Srijem. Najlakše je kritizirati, ali mene zanima samo ono konkretno, jer sve što radimo i pripremamo je vrlo konkretno i vrlo opipljivo”, rekla je novinarima Žalac.

Zatražena da precizira na koga je mislila kad je u svom govoru na Skupštini rekla da Vlada spremno odgovara na sve izazove, pa i pokušaje destabilizacije Vlade i jeftini populizam, Žalac je odgovorila kako je “mislila na sve koji upravo hodaju po Hrvatskoj” i razgovaraju na temu koju smatra iznimno neprihvatljivom, posebice u kontekstu kada se zajednički napori trebaju usmjeriti kako bi našim ljudima bilo bolje. “Treba širiti optimizam, a ne pesimizam”, istaknula je ministrica.