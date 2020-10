ŽENA PROŠLA HOROR NAKON TESTIRANJA NA VIRUS: Gurnuli su joj štapić preduboko, kroz nos joj počela curiti moždana tekućina…

Slučaj američke pacijentice pokazao je da bi zdravstveni radnici trebali voditi računa o protokolu testiranja i pomno ih slijediti

Testiranje na koronavirus provodi se uzimanjem brisa iz nosa, a da neoprezno rukovanje prilikom uzimanja uzoraka može biti vrlo opasno pokazuje slučaj jedne 40-godišnje pacijentice. Rad objavljen u “JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery” navodi primjer žene iz SAD-a kojoj je test brisa iz nosnice probio membranu oko mozga pa je uzrokovao istjecanje tekućine iz nosa dovodeći pacijenticu u rizik od infekcije opasne po život.

Kako prenosi Science Alert, pacijentica još nije imala dijagnosticirano rijetko stanje, a test koji je napravila bio je nepravilno proveden. Kako je za AFP naveo Jarrett Walsh, jedan od autora objavljenog rada, slučaj američke pacijentice pokazao je da bi zdravstveni radnici trebali voditi računa o protokolu testiranja i pomno ih slijediti. Ljudi koji su operirali opseg sinusa ili lubanje trebali bi razmotriti zahtjev za oralnim testiranjem ako je dostupno, dodao je.

Specijalist za uho, grlo i nos iz bolnice Lenox Hill u New Yorku, Dennis Kraus, kaže da je važno da zdravstveno osoblje dobije adekvatnu obuku što se tiče testiranja i da znaju da trebaju paziti i nakon provedenog testa. Walsh koji radi u bolnici Sveučilišta Iowa kaže da je žena otišla na test prije elektivne operacije kile, a nakon toga primijetila je kako joj prozirna tekućina izlazi s jedne strane nosa. Nakon toga razvila je glavobolju, povraćanje, ukočenost vrata i odbojnost prema svjetlu, te je prebačena na brigu kod Walsha.

Medicinsko osoblje koje uzima bris mora proći trening za to

Žena se godinama ranije liječila od intrakranijalne hipertenzije, što znači da je pritisak iz cerebrospinalne tekućine koji štiti i hrani mozak bio previsok. Tada su liječnici koristili “rampu” za ispuštanje dijela tekućine i stanje se riješilo. No, uzrokovalo joj je da razvije ono što se naziva encefalokelom ili defekt na dnu lubanje zbog kojeg je moždana sluznica stršila u nos gdje je bila osjetljiva na puknuće.

To je ostalo nezapaženo sve dok njezini novi liječnici nisu pregledali stare snimke, koji su u srpnju izvršili operaciju. Otada se potpuno oporavila. Walsh vjeruje da su simptomi koje je razvila rezultat iritacije sluznice mozga. Da se problem nije liječio, mogla bi razviti potencijalno opasnu po život infekciju mozga od bakterija koje su putovale uz nos. Ili je zrak mogao ući u lubanju i vršiti pretjerani pritisak na mozak.

Većina protokola testiranja poziva zdravstvene radnike da slijede put poda nosa, koji leži iznad krova usta, umjesto da štapić za bris usmjeravaju prema gore. Ako ga i usmjere prema gore, to trebaju činiti s velikom pažnjom. Walsh je rekao da je to, iako je to vjerojatno vrlo rijetka pojava, podsjetnik na potrebu za visokokvalitetnim treningom osoblja za testiranje jer će se provesti još stotine milijuna testova prije nego što pandemija završi, piše Science Alert.

