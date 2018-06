JOVANOVIĆ O PRESUDI MAMIĆU ZA NET.HR: ‘Bahati frajer je pokazao da je kukavica. Dinamo je bio bankomat HDZ-a i predsjednice’

Bivši ministar u SDP-ovoj Vladi Željko Jovanović kaže kako je presudom Mamićima, Vrbanoviću i Pernaru zatvoren krug koji je počeo uhićenjima Širića i Djedovića, ‘reketara za pošteno suđenje’, 2011. godine

Bivši ministar obrazovanja, znanosti i sporta i saborski zastupnik SDP-a Željko Jovanović prvi je HNS usporedio s močvarom. Žestoko se sukobljavao sa Zdravkom Mamićem koji ga je u radijskom eteru prozivao zbog toga što je Srbin, prebrojavajući krvna zrnca koja su “predodređena da mrze sve hrvatsko”.

Jovanović ga je tužio zbog toga tužio za diskriminaciju i uznemiravanje, te je Mamić proglašen krivim. Danas, jedna je druga presuda u fokusu javnosti. Mamić je nepravomoćno kažnjen s 6 i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. Jovanović ga danas naziva “bahatim frajerom koji sa sigurne udaljenosti prijeti i pokazuje da je obična kukavica”.

‘Dinamo je bio bankomat za Mamića i HDZ’

Jovanović je za Net.hr komentirao Mamićevu presudu, te kaže kako se Mamić “odrekao čak i hrvatske domovine nakon što je dokazano da je Dinamo Mamićima bio osobni bankomat kojim su financirali svoje osobne potrebe, ali i HDZ-ove kampanje i predsjedničine rođendane:.”

U nastavku prenosimo Jovanovićev komentar presude Mamićima:

“Nakon nepravomoćne presude za udruženi pljačkaški poduhvat braće Mamić i Vrbanovića moglo bi se reći da je zatvoren krug započet hapšenjima Širića i Djedovića, reketara za “pošteno sudjenje” 2011. kad sam prvi put upotrijebio metaforu o močvari u koju tone hrvatski nogomet. Ovo je i potvrda koliko sam bio u pravu u svim izjavama o toj močvari koja je uništavala hrvatski nogomet, nogometaše i sve vrijedne sportske volontere i navijače.

I ponavljam da nikad nisam rekao da je naš nogomet ili sport močvara, već da pojedinci na štetu velikog broja istinskih sportaša i sportskih zaljubljenika guraju sport, pa tako i nogomet, močvaru. Šteta što nisam imao samo malu jaču podršku u toj svojoj borbi s “malaričnim komarcima” i sa isušivanje nogometne močvare. Svašta sam prošao zbog toga, ali danas svi vide da sam i u ovom slučaju, uostalom kao i kod svih drugih poteza u resoru obrazovanja, znanosti i sporta bio u pravu.

Podsjećam i na razgovor u Jutarnjem iz 2015.: “Nažalost, možemo reći da kao što je država bila pojedinim strankama bankomat iz kojeg su uzimali novac za osobne i stranačke potrebe, ja bih se usudio reći da je izgleda, a to će istraga pokazati, kako se čini, Dinamo služio kao bankomat braći Mamić. Najbolje to vidimo po tome u kojoj mjeri se sport ogadio ljudima, dovoljno je doći na utakmice Dinama i vidjeti sramotno prazan stadion. Mislim da to sve govori”, dodao je Jovanović pisao je tada Jutarnji, a dao sam i Novom listu više izjava sličnog tona.

Robovlasnički ugovor s Eduardom

I 2013. kad sam zbog robovlasničkog odnosa u kojem je Mamić držao Eduarda ukazao da se ne smije dopustiti da se bilo tko, pa onda ni Mamić, tako ponaša prema sportašima uslijedile su poznate uvrede i prijetnje Mamića prema meni na diskriminatornoj nacionalnoj osnovi. I to je bio dokaz koliko sam tada bio u pravu ukazujući na Mamićev kriminal jer je to bio razlog potpunog gubitka kontrole i tog njegovog skandaloznog i sramotnog ispada i napada. Poznato je da sam u tom sudskom procesu pobijedio i na taj način osigurao da nitko nikada više u Hrvatskoj ne može nekažnjeno diskriminirati druge zbog nacionalne, rodne, spolne, vjerske i političke pripadnosti ili seksualne orijentacije.

Ovo sad je još jedna velika pobjeda, koja mora potaknuti pozitivne promjene u sportu i to na tragu dobro poznate “Opatijske inicijative” u kojoj je transparentnost u prikupljaju i potrošnji novaca za sport ključna.

Petar Skansi i ja radeći, izmedju ostalog, izmjene Zakona o sportu, kao i Zakon o sportskoj inspekciji uvijek smo u središte naše pažnje stavljali sportaše i borili se da razno razni menadžeri tipa Mamić ne reketare sport i sportaše, ne pljačkaju sportske klubove i ne oštečuju državni proračun za svoje osobno bogaćenje. Eto bili smo u pravu i zato sam osobno ponosan!

‘Siguran sam da stižu bolji dani za naš sport’

Siguran sam da su nakon ove presude pred nama bolji dani za hrvatski sport! Neće to biti preko noći, ali neće moći ostati svi u svojevrsnom “štokholskom zatočeništvu” Mamića. Sva ta svita koja se u HNS-u okupljala oko Mamićeva stola da bi zobala mrvice koje su padale s njega treba se maknuti i pustiti neke nove i časne ljude kojima je stalo prije svega do nogometa, a ne do mjesta u čarteru za utakmice reprezentacije.

Vrbanović, ako ima i trunke morala mora dati ostavku na sve funkcije u nogometu, jer gdje god se pojavi u toj funkciji to će značiti da smrad močvare i dalje zagadjuje zrak koji udišu hrvatski sportaši i njihovi vjerni navijači.

Možda je ovo mali korak za pravosudje, ali je sigurno veliki korak za optimističnije misli mladih koji su upravo zbog kriminala i korupcije te neučinkovitog pravosudja već otišli iz Hrvatske ili dok ovo čitaju lagano pakiraju kofere.”