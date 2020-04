ZDRAVSTVENI SUSTAV SE VRAĆA U NORMALU: Beroš je objasnio kako će funkcionirati, radit će se i u dvije smjene

‘Imamo najnižu stopu umrlih, 14 na milijun stanovnika. Švedska 225. Imamo iznimno povoljnu situaciju. To su rezultati našeg rada kojeg smo ostvari svi zajedno, Stožer, Vlada, građani’, rekao je Krunoslav Capak

U Hrvatskoj je u protekla 24 sata potvrđeno osam novih slučajeva koronavirusa, ukupno ih je do sada 2047, a još četvero ljudi je umrlo, izvijestio je danas Nacionalni stožer Civilne zaštite.

“U proteklom 24-satnom razdoblju imamo osam novodijagnosticiranih bolesnika s Covidom-19, što daje ukupan broj od 2047 bolesnika”, rekao je na konferenciji za novinare ministar zdravstva Vili Beroš.

“Dakle, vidjeli ste da imamo svega 8 novooboljelih što je iznimno povoljna epidemiološka situacija, i uz Beroševe riječi, čini našu trenutnu situaciju iznimno povoljnom. Zbog toga imamo kredit da popuštamo naše mjere, što smo počeli jučer. Kao što znate u mnogim zemljama gdje epidemija divljala sada popušta. Od zemalja u okruženju, Mađarska, Slovenija i Srbija, često se volimo uspoređivati sa Švedskom, Austrijom i Belgijom koji imaju puno nepovoljniju situaciju.

CAPAK DONIO SUPER VIJESTI – IMAMO IZNIMNO POVOLJNU SITUACIJU: ‘Često se uspoređujemo sa Švedskom, Austrijom… Pogledajte ove brojke’

“Drugi smo po incidenciji. Mađarska je ispred nas. Mi imamo 497. Srbija 947… Imamo najnižu stopu umrlih, 14 na milijun stanovnika. Švedska 225. Imamo iznimno povoljnu situaciju. To su rezultati našeg rada kojeg smo ostvari svi zajedno, Stožer, Vlada, građani”, rekao je Krunoslav Capak.

Beroš najavio normalizaciju zdravstvenog sustava

Od početka epidemije u Hrvatskoj imamo ukupno 1232 izliječenih osoba, 66 više u odnosu na jučer. “Silazna epidemijska krivulja ne smije značiti i silaznu krivulju opreza, prema tome moramo i dalje nužno biti oprezni”, poručio je Beroš.

“Otpočetka znate da smo se pripremali još od trenutka kada je virus bio u Kini, pripremili smo različite centre koji nisu ispunjeni. Spremni smo. Bitno je reći da će doći do reaktivacije zdravstvenog sustava. Vezano uz mjere vraćanja dogovoreno je pokretanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka, uzimajući u obzir prioritete. Ažurirat će se sve liste čekanja za dijagnostičke i terapijske postupke . To je opsežan postupak. Mora se pojačati koordinacija s liječnicima opće medicine”, rekao je Beroš. Nadalje, povećat će se broj usluga kroz dnevnu bolnicu i kirurgiju, a organizirat će se i poliklinički rad uz dogovore termina. Dvije radne smjene će biti od 8 do 20 sati, a po potrebi i vikendom.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pročitati OVDJE.