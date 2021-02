ZBOG UHIĆENJA REPERA, NEREDI DILJEM ŠPANJOLSKE: Pozivao na rušenje monarhije, optužen za veličanje terorizma

Tijekom nasilnih prosvjeda potpore uhićenom reperu Pablu Hasélu uhićene su najmanje 44 osobe diljem Španjolske, izvijestila je policija u srijedu navečer. Prosvjednici su izašli na ulice Barcelone, Madrida, Lleide, Granade, Valencije i drugih gradova tražeći puštanje na slobodu 33-godišnjeg glazbenika uhićenog u utorak u katalonskom gradu Lleidi.

Reper pravog imena Pablo Rivadulla Duró, osuđen je na devetmjesečnu zatvorsku kaznu zbog stihova i objava na društvenim mrežama u kojima je “veličao terorizam”, vrijeđao bivšeg i sadašnjeg španjolskog kralja a također i pozivao na smrt kraljevske obitelji Borbón.

Second night of protests across Spain and Catalonia against the police kidnap yesterday of communist rapper Pablo Hasel. This is Madrid right now. We’ve already seen cops charging protesters but we stand strong:

Solidarity Is Our Weapon. #FreePabloHasel pic.twitter.com/rGR8kZV2Mo

