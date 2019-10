ZBOG SRAMOTNE IZJAVE RIJEČKE HDZ-OVKE OGLASIO SE I DORH: Hoće li odgovarati? Reagirao i Plenković: ‘Osuđujem bez dilema’

Plenković je kazao kako ‘osuđuje tu izjavu bez ikakvih dilema’

Plenković je za izjavu riječke gradske vijećnice Ivone Milinović u emisiji “Podcast Velebit” na račun srpske nacionalne manjine, rekao da je to loša izjava.

Podsjetimo, Milinović je u podcastu “Projekt Velebit” Marka Juriča, govoreći o antisrpskom skandiranju Torcide na utakmici u Rijeci, kazala: “Ako ćemo baš biti bezobrazni, ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Znači, nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda negdje po selima u Dalmaciji gdje ima 30 ili 40…”, kazala je Milinović, a sinoć se zbog te izjave ispričala hrvatskoj javnosti preko Facebooka.

“Kasnije sam vidio da se gospođa ispričala, da nije tako mislila, da je htjela reći nešto drugo… u svakom slučaju nije dobro, osuđujem takvu izjavu bez ikakvih dilema. Ako je mislila nešto drugo reći – kao što ona kaže, to je dobro. Ali mora kao političarka i izabrana vijećnica u gradskom vijeću trećeg grada po veličini u Hrvatskoj onda te svoje misli malo preciznije, pažljivije, obzirnije artikulirati”, rekao je Plenković.

Na novinarski upit kako je “primirio” HVIDRA-u i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, premijer je podsjetio kako je njegov cilj 2016. godine bio da smanji tenzije i podjele te radi na snošljivosti i dijalogu u visoko polariziranom društvu.

Tuđman je vodio računa da u vladama budu Srbi

“Ako je predsjednik Franjo Tuđman 1990-ih godina vodio računa računa da u svim HDZ-ovim vladama gotovo uvijek bude jedan ministar koji je pripadnik srpske manjine, onda je on bio jako pametan, mudar čovjek i državnik. To je radio s ciljem i sa smislom. I u vremenu kada je hrvatski teritorij bio okupiran, on je na tome inzistirao”, istaknuo je Plenković

Ne zna zašto bi to i sada nekom bio problem ako smo nakon 2000-ih i “Hristos se rodi” imali koaliciju sa SDSS-om i da je Slobodan Uzelac tada bio potpredsjednik Vlade i sjedio bliže premijerki Jadranki Kosor nego ministar vanjskih poslova.

Smatra da to sada u 2019. nije upitno već je stečevina HDZ-a. “To ne može biti problem i za mene neće biti nikakav problem. Zato ću biti taj lider koji će reći: Da, 2016. s manjinama, da, danas s manjinama i da, sutra s manjinama. Ako je to nekome problem, onda je to problem onoga kome je to problem, a ne meni. Tu neću odstupiti ni milimetra”, poručio je. Dodao je i kako to ne znači da se slaže s tri Pupovčeve kvalifikacije nakon incidenta u Uzdolju.

Plenković je rekao i da je njegova vlada napravila sve što je mogla vezano uz dignitet Domovinskog rata jer je, istaknuo je, to ključno i nužno za Hrvatsku i hrvatsko društvo. Istaknuvši važnost uključenosti manjina u hrvatsko društvo i da se one u našoj zemlji osjećaju dobro, premijer je rekao da se onda može i brinuti kako će se osjećati Hrvati u Srbiji, BiH i drugdje.

“Zainteresiran sam da se Hrvati u Srbiji osjećaju dobro, da se Hrvati u BiH osjećaju dobro kao konstitutivan narod te da se i drugdje gdje su manjina osjećaju dobro”, naglasio je.

DORH pregledava snimku

Riječki HDZ je još sinoć oštro osudio “svaku izjavu netrpeljivosti i netolerancije vijećnice Grada Rijeke Ivone Milinović” koju je iznijela u toj emisiji te najavio da će na stranačkim tijelima raspraviti o tome i donijeti odluku o eventualnom pokretanju stegovne mjere.

DORH je u svom odgovoru RTL-u napisao kako će “Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci nakon pregleda snimke emisije ‘Podcast Velebit’ i provođenja potrebnih izvida ocijeniti jesu li se u postupanju Ivone Milinović ostvarila obilježja nekog od kaznenih djela”.