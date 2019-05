ZBOG PROMETNOG KOLAPSA TIJEKOM NEVREMENA, CIJENE TAKSIJA OTIŠLE U NEBO: Od Sopota do Trešnjevke za više od 100 kn

Jutros se za put od Španskog do Laništa plaćalo do čak 200 kuna dok bi ta vožnja u normalnim uvjetima stajala maksimalno 50 kuna

Olujno nevrijeme koje je počelo sinoć izazvalo je prometni kolaps. Jutros do 7:15 sati bilo je čak 240 intervencija diljem Zagreba, a izmijenjen je i vozni red više autobusnih i tramvajskih linija, te su zbog tog razloga mnogi Zagrepčani na posao odlučili ići taksijem.

Ipak, nisu očekivali da će cijene biti i do četiri puta skuplje.

OLUJA U ZAGREBU JOŠ NIJE DOSEGLA SVOJ MAKSIMUM: Najgore nas tek čeka, otkazani sprovodi i poznata izložba na Bundeku

Jutros se za put od Španskog do Laništa plaćalo do čak 200 kuna dok bi ta vožnja u normalnim uvjetima stajala maksimalno 50 kuna. Od Sopota do Trešnjevke u ovom trenutku Uber košta manje od 40 kuna, no jutros oko 7 sati bio je više od 100.

Cijene standardnih taksi služba bile su fiksne.

Promjenjiv cijenik

Bolt je imao manje cijene od konkurenata, ali unatoč tome bile su skuplje od uobičajenih što je natjeralo mnoge nezadovoljne građane da odustanu od vožnje.

Pogledaj fotogaleriju

Naime, cijene servisa Bolt i Uber promjenjive su i formiraju se prema trenutačnoj potražnji, a s obzirom da je ona bila veća od uoobičajene tako su porasle i cijene.