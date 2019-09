ZBOG GOOGLEA I HUAWEIJA STIŽE RECESIJA? Stručnjak objasnio što će se događati s telefonima i tržištem; ‘Ovo je nuklearna bomba’

Marko Rakar ima umirujuće riječi za korisnike Huaweija, ali navodi da je spomenuti događaj ‘nuklearna bomba u tehnološkom sektoru’

Panika zbog zabrane Googleovih usluga i aplikacija na budućim Huawei pametnim telefonima ne prestaje i širi se svijetom. Otkada je Google najavio prekid suradnje s azijskim tehnološkim divom, stalno se postavlja pitanje “što sada?”.

OGLASIO SE HUAWEI: Nakon što im je Google otkazao suradnju, obratili su se korisnicima koji imaju njihove telefone

Na to pitanje je za vijesti.hr pokušao odgovoriti domaći informatički stručnjak Marko Rakar koji tvrdi da bi “drama” s Huaweijem mogla svijet odvesti do nove recesije. U svom komentaru, Rakar ima umirujuće riječi za korisnike Huaweija te navodi da je spomenuti događaj “nuklearna bomba u tehnološkom sektoru”.

Huawei ima najjaču 5G tehnologiju

“Postojeći vlasnici Huaweija i njegovi modeli koji su već na tržištu, neće imati problema, potvrdio je to i Google. Huawei je baš završio proljetne modele tako da do jeseni ‘tko živ, tko mrtav’. Nakon toga ćemo vidjeti, ali ako se sve ovo nastavi, Huawei u budućnosti neće imati Googleove servise i aplikacije, WhatsApp, Facebook, Instagram, sve što dolazi iz Amerike… Ništa novo, u Kini to tako zapravo i jest oduvijek s obzirom na to da Google, WhatsApp, Instagram i Facebook ionako tamo nemaju pristupa”, komentirao je Rakar za vijesti.hr.

Kaže kako odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani poslovanja kompanijama osumnjičenima za špijunažu, među kojima je i Huawei, ima dalekosežne posljedice. Čini se da su glavni razlozi panike u činjenici da je Huawei najjači kad se radi o 5G, tehnologiji koja je najveća tranzicija u mobilnoj telefoniji. Rakar tvrdi da bi u cijelom ovom sukobu na kraju najviše mogao izgubiti SAD kao i ostatak svijeta. Razlog je tome što se danas, kako kaže Rakar, ništa ne može proizvesti bez Kine.

TEŽAK UDARAC ZA HUAWEI: Google prekida suradnju s kineskom kompanijom, neće imati pristup servisima i aplikacijama

“Ako Kina odluči uzvratiti udarac u ovom trgovinskom ratu s Amerikom, već sutra bi mogla. Primjerice, najcrniji scenarij koji se može dogoditi jest zabraniti proizvodnju iPhonea, a on za Apple čini trećinu ili polovicu ukupnih prihoda te kompanije. Automatski šest mjeseci do godine dana ne bi imala ni dolara prihoda, a to znači pad dionica, što znači i pad dionica svih koji posluju s Appleom, a to znači da bismo već istog popodneva imali novu recesiju”, pojasnio je Rakar.

Huawei se navodno godinama priprema za sličan scenarij

Pojednostavljeno, sve sada ovisi o Kini, hoće li stati u obranu svoje ponajveće kompanije. Također, jasno je i da se ovo ne događa zato što Google tako želi, a čini se da razlozi nisu ni u navedenoj špijunaži.

“Huawei je drugi najveći proizvođač pametnih telefona na svijetu i Googleu sigurno nije u interesu upucati ponajvećeg kupca. Zato se sigurno traže načini kako sanirati štetu što je više moguće. I baš iz tog razloga ovih pet mjeseci do ‘izbacivanja’ ovih Huawei modela dobro će doći u smislu mogućeg rješenja problema”, tvrdi informatički stručnjak.

Ipak, bez obzira što se pasivnim promatračima sve ovo čini iznenadnim, upućeniji su očekivali nešto slično. Dapače, Huawei se navodno posljednjih šest godina priprema za sličan scenarij.

“Nije ovo prvi put da se nešto slično dogodilo. Prije godinu danas žrtva je bio kineski ZTE, koji je prodavao mobitele i kod nas. On ‘de facto’ više ne postoji, embargo ga je praktički posve ubio. Samo s Huaweijem to neće biti moguće jer je riječ o golemoj firmi, koja nije samo drugi najveći proizvođač mobitela. Za razliku od ZTE-a, sam proizvodi čipove i većinu opreme za svoje uređaje, ili je može proizvesti izvan SAD-a, pa je miran po tom pitanju. A glavni dio poslovanja mu je telekom oprema i u tom segmentu je najveći na svijetu, pokraj njega se jedan Ericsson ili Siemens čine smiješno mali”, govori Rakar.

Amerikanci imaju manje aduta nego Kina

“Što god Kinezi ponude, testiraju u startu na milijardu ljudi pa je sve nakon toga jedan manji projekt za njih. Evo nedavnog primjera. Bio je nedavno slučaj s povećanjem carinama na bijelu tehniku koja se proizvodi u Kini i u izvozi u Ameriku. Cijena prosječne perilice porasla je za 180 dolara i to je izazvalo revolt kupaca, ali kad se razmišljalo o preseljenju tvornica natrag u SAD, ispalo je da bi trošak po radnom mjestu bio oko milijun dolara. Jednostavno, postali smo previše ovisni o Kini i sad ne možemo bez nje, sve se proizvodi u njoj. Zato se sad čekaju potezi koje će vući”, nastavlja Rakar.

Zbog svega će najbolje proći konkurencija: Samsung, Xiaomi, OnePlus… I to u svega nekoliko dana jer ljudi će izbjegavati ono u što sumnjaju, to tako ide na tržištu. Koje ipak nije baš toliko slobodno? “Postavlja se pitanje tehnološke nepristranosti i neutralnosti jer sutra se može dogoditi nešto slično između Microsofta i nekog trećeg. Također, ova situacija je pokazala slabost centraliziranog sustava koji ovisi o jednoj dobroj volji i dobrom funkcioniranju jedne kompanije. To dovodi do fragmentacije cijelog sustava”, navodi Rakar.

Iako Huawei jest moćan i podosta ovisi sam o sebi, šanse da na tržište plasira uspješni mobilni operativni sustav su mizerne ili nikakve. Zato treba Android. I zato je za nadati se kako će ova situacija biti što prije gotova – i to bezbolno, poručuje Rakar.