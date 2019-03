ZAVODLJIVIM PLESOM NAJAVILA SUTRAŠNJI SHOW: Sonja Kovač pokazala gaćice, pa snimku objavila na Instagramu

View this post on Instagram

Ja plesem, on snima!🙈💃🏼 Razlog tome je jer se moj dragi partner @go_mylife_go ozljedio prije prve live emisije i bilo je upitno dal ce moci otplesati prvu tocku! Naravno toliki je profesionalac da je smogao snage i pod tabletama uspio divno izvesi tocku! No ozljeda je i dalje tu pa se cijeli ovaj tjedan morao paziti kako bi se oporavio za ovu nedjelju! Drzite nam fige i navijajte za nas da sve ispadne super!! 🙌🏻🙌🏻🙈💪🏻💪🏻💃🏼🕺🏼 @plessazvijezdama