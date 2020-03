ZASTUPNIK KOJI JE BIO U SAMOIZOLACIJI ZBOG VIRUSA: ‘Nakon mojih istupa nazvao me ministar i brzo organizirao psihološku pomoć…’

‘Zbog nerazumijevanja okoline ljudi su odlazili na bolovanja i u samoizolaciju koja nije bila dobrovoljna’, kazo je SDP-ovac

Joško Klisović (SDP) u Novom danu N1 televizije ispričao je kako je izgledao njegov boravak u samoizolaciji zbog sumnje na zarazu koronavirusom. SDP-ovac je proveo 14 dana u samoizolaciji jer je prethodno bio na događaju na kojemu je boravila i osoba kod koje se naknadno utvrdila zaraza koronavirusom.

On osobno nije razvio nikakve simptome te na radnom mjestu nije bilo problema no javili su mu se mnogi građani koji su se našli u nezahvalnoj situaciji.

“Neki su mi ispričali da su samo bili u Italiji, i to ne na području žarišta, ali su ih svejedno tjerali s posla kući, vikali na njih i slično, unatoč tome što su im epidemiolozi rekli da je sve u redu. Zbog nerazumijevanja okoline ljudi su odlazili na bolovanja i u samoizolaciju koja nije bila dobrovoljna. Bojali su se kako će ih te kolege dočekati kad sve završi, molili su me da pokušam tu njihovu priču javno ispričati i djelovati na sustav zdravstva da omoguće psihološku pomoć jer tad takve pomoći nije bilo. Nakon mojih istupa u javnosti nazvao me ministar Vili Beroš i brzo organizirao psihološku pomoć. Javili su se iz Ministarstva zdravstva i obavijestili me kako su to organizirali. Dobro je da je glas građana došao do vlasti i da je vlast reagirala”, rekao je Klisović za N1.

Sam nije trebao ni psihološku pomoć pa ponuđeni broj nije zvao no rekao je da ako se građani požale da nešto ne funkcionira, odmah će nazvati ministra i obavjestiti ga.

Migrantska kriza

Kada je u pitanju migrantska kriza kazao je kako je najvažnije da EU definira svoju poziciju prema masovnim migracijama.

“Okolnosti se mijenjaju. Turska je zabrinuta, Europa ne reagira. Turska koristi sve instrumente za pritisak, puštaju migrante prema EU, Europa se osvješćuje, šalje svoju komisiju na granicu, ali mi ne trebamo pokazivanje medijima, nego zajedničku europsku poziciju oko masovnih migracija”, kaže uz napomenu da je legalno štititi vlastitu granicu i usmjeravati ljude na legalne prijelaze, ali prešutno prihvaćanje određenih praksi koje nisu do kraja legalne, loša je politika jer se otvara prostor za manipulacije koje nisu dobre.