OPORBA IRONIČNA: ‘SOA je primijenila sofisticiranu metodu – usporedili su Tolušićev modni ukus’

Saborski zastupnik Miroslav Tuđman (HDZ) komentirao je u srijedu slučaj objave lažiranih fotografija potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i kazao da se u takvim slučajevima vrlo često radi o međunarodnoj igri, a zastupnik Mosta Nikola Grmoja kazao je da mu je cijela priča smiješna

Saborski zastupnik Nikola Grmoja ironizirao je cjelokupni slučaj oko objave lažnih fotografija Tomislava Tolušića. Pohvalio je rad Središnje obavještajne agencije (SAO) i kazao da je primijenila sofisticiranu metodu kako bi utvrdila da se ne radi o potpredsjedniku Vlade.

“Usporedili su njegov modni ukus i zaključili da se ne radi o njemu. Isto tako on je rekao da taj dlan ne sliči na njegov, da on nema takav sat u svojem vlasništvu”, izjavio je Grmoja.

Upitan koja je bila svrha objavljivanja fotografija ako su lažne, Grmoja je ocijenio da se radi o medijskom spinu koji je nastao u Vladi. “Prije nekoliko dana je najavljen rat protiv fake newsa, pa se ovo uklapa u cijelu priču”, kazao je dodavši da se ne zna zašto je to spin, ali da je vidljivo kako su u Vladi jako nervozni posljednjih dana.

“Smiješna je cijela priča, smiješna je priča SOA-e o ovom načinu na koji su oni utvrdili da se ne radi o ministru Tolušiću”, komentirao je.

Tuđman: Reda treba uvesti, al’ treba krenuti od Sabora

Saborski zastupnik Miroslav Tuđman (HDZ) ocijenio je da su lažne fotografije ozbiljna situacija koja je mogla dovesti u pitanje privatnu i službenu poziciju ne samo ministra Tolušića nego i cijele Vlade.

“Medij koji je dobio te fotografije išao je utvrđivati njihovu autentičnost, što je jedan primjereni način na koji se to mora rješavati”, ocijenio je Tuđman dodavši da je u Hrvatskoj već desetljećima prisutan problem dezinformacija u medijima.

“Ovi novi mediji daju daleko više šanse i prostora da objavljuju informacije nekontrolirano i bez kritičkog odnosa prema izvorima informacija”, kazao je.

Tuđman je dodao da nema pravila ponašanja te da bi u medije trebalo uvesti reda, no, kazao je, da bi trebalo krenuti od Sabora. “Trebalo bi izmijeniti odnos prema kleveti, pogotovo u Saboru, pogotovo ako zastupnici to govore u sabornici, a protiv njih se ne može pokrenuti postupak. To je po mom mišljenju potpuno pogrešno, trebalo bi početi ovdje, pa bi mediji unutar sebe trebali urediti kako postupati s izvorima koji su upitni”, ocijenio je.

Ni vanjski neprijatelj ne spava

Rekao je da bi se trebale stvoriti pravne regulative i institucionalne pretpostavke koje bi se bavile analizom izvora koji plasiraju takve informacije.

“Mi smo okrenuti prema unutarnjim sukobima, a vrlo malo računamo da je to jedna vrlo često međunarodna igra, pogotovo kada je riječ o sukobima koje dovode u pitanje nacionalne interese”, dodao je.

Upitan o tome tko bi mogao stajati iza podvale lažnih fotografija, Tuđman je odgovorio da bi prvo trebalo vidjeti do kojih je spoznaja došla SOA, ali i da se treba i zapitati tko sve ima takvu tehnologiju ako se radi o sofisticiranim falsifikatima jer vrlo često iza toga stoje državne institucije.