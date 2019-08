Zašto dan za nas nadobudne ne traje 48 sati? Ambiciozni student nam je ispričao kako uspijeva organizirati obaveze u svom gustom rasporedu

Jutrom kada ustanem prvo napravim kavu, a iako u razgovoru sa svojim vršnjacima stječem dojam da je to vrijeme za njih, meni se jutro svede na provjeravanje elektroničke pošte.

Samo glazbu biram. Osim ako me ne dočeka PR članak da je Nina Badrić objavila novu pjesmu. Iz znatiželje, naravno, kliknem. Iako, priznajem, postoje ona jutra kada odlučim prokrastinirati, ali postoji i ona sljedeća kada me zbog te prokrastinacije oblije znoj. Jednostavno, odgovornost je na prvom mjestu i ako želiš malo više odmarati, a malo manje raditi – filtriraj projekte, i nikako ne biraj rad u medijima. Ja u tome nisam dobar i baš svaki vidim kao potencijalan prostor za razvoj. S druge strane, rekli su mi, novinarstvo nije posao već dijagnoza. Imam jednu.

Priznajem, iako pokušavam biti uvelike organiziran, nekada se izgubim u vlastitim aktivnostima. Nekad na poziv kimnem glavnom, a bacajući uvid u svoj popis zadataka često shvatim da u taj sat nešto već imam. Onda slijedi vaganje prioriteta i slaganje po hitnosti, nešto se ipak mora odgoditi. Za uvid u raspored koristim najjednostavniju aplikaciju za Android ikada. Zove se, jednostavno, Popis zadataka, a takva je i za korištenje – jednostavna. S njome imam uvid u sve zadatke koji me čekaju narednog dana ili tjedna. Mjesece rijetko planiram i negdje uživam u stisnutim rokovima. Stisnuti rokovi i sposobnost da više stvari odradim u jednom danu omogućuju mi da katkada ipak uzmem vrijeme za sebe.

U prosjeku iz kuće izbivam 8, a po potrebi to bude i 12 sati radnog dana. Svoje radno vrijeme dijelim na redakcijsko i freelancersko. Trenutno sam zaposlen na novinarskim poslovima, a rad u medijskoj kući je dinamičan. Dinamika rada u redakciji produžuje radni dan i omogućuje mi kao mladom novinaru željnom dokazivanja izlaske izvan zone komfora. Tako se desi da određeni događaj posjećuješ u drugom gradu gdje s radnim kolegama nekada tamo i prespavaš, upoznaješ čelnike i sve one ljude koji ti mogu biti dobra referenca za buduću karijeru. Na tim poslovnim putevima laptop je za mene neizbježna oprema jer taskovi ne čekaju, oni moraju biti obavljeni. Danas je svaki moj projekt za mene svojevrsna referenca, a tek onda novac. Smatram da se lako naplatiti onda kada te definira iskustvo pored ”Ja znam…” rečenica. No, vratimo se na dan. Redakcijski desktop mi izgleda kaotično, kolege me često tjeraju da ga ”pospremim”, no ja uživam u kreativnom kaosu. Takav mi je i život. Kolegica mi govori da ju pogled na moj desktop plaši, a ja sam uplašen samo kada panično pretražujem gdje sam ostavio svoj mobilni uređaj. Ako ne radim nešto novinarski gdje mi je broj znakova majka, često posao prebacujem na mobilni uređaj i u online okružje koje mi pruža. Osim što na njemu imam direktan uvid u popis svojih zadataka, tamo su i sve aplikacije koje moj život čine lakšim. Svaki dan. Prvenstveno, Gmail aplikacija je majka mojeg milenijalskog života i svaki mail mi stvara svojevrsno uzbuđenje. Tamo sam u doticaju s redakcijom i svim klijentima za koje vodim društvene mreže. Kada smo već kod društvenih mreža, ono sljedeće bez čega nikako ne mogu je Facebook Ads aplikacija. Ne mogu vam ni opisati koliko puta sam doživio panični napadaj kada bi mi klijent rekao da se nešto čudno događa s oglasom, a s uvidom u Facebook Ads bih uvidio da je na svoju ruku nešto mijenjao, pokušao dodati nove značajke oglasa ili jednostavno pauzirao oglas. Nekada se povežeš s tim klijentima i u nadi da ti olakšaju stvari nešto pokušavaju odraditi sami. U većini slučajeva ne uspije, ali cijenim trud.

Iako kao korisnik A1 Hrvatska mreže svojom tarifom uživam puno interneta dese se oni krajevi mjeseca i vikendi kada bih htio obaviti sav posao i putovati istovremeno. Ugodno s korisnim, reklo bi se. Iako nisam baš siguran da je dobra parola, internet volim malo manje nego majku, a često baš majka bude ona prva koja primi kuvertu s računom za korištenje mobilnih usluga. Prije sam znao uvelike premašiti tarifu, no s novom A1 Hrvatska uslugom neograničenog vikend interneta na putu do željene destinacije uspijevam pripremiti i zakazati sve objave koje bi se trebale vrtiti narednih dana. U tome mi pomaže Canva. Najlakši način do oku ugodnih vizuala, a za sve je potrebna samo mobilni uređaj, doza kreativnosti i nešto interneta.

Ukratko, istina je da su mi 24 h dana i 5 GB interneta malo. Rekla bi mama: ”Umiri se!” Ali meni nešto bez veze ta mirnoća i posao od 9 do 17, ja sam više za litre kave i članke napisane u večernjim satima slušajući ABBU i pjesmu Winner takes it all. To sanjanje o budućnosti zamišljanje sebe za deset godina s njegovanom bradom, piercingom na obrvi, zelenom aktovkom i rozim čarapama kako s kavom u ruci prolazim Zrinjevcem do ureda u centru grada. To je ono što me veseli.

P.S. pišem i blog imena Verbalist, sve najčešće natipkam jurcajući u vlaku od kuće do posla ili destinacije sastanka. Jednostavno je, treba samo htjeti. Vrijeme je relativno, a 8 sati sna luksuz.

Svaki student ima svoju posebnu tehniku učenja, ali svima je zajedničko korištenje novih tehnologija jer je studiranje postalo nezamislivo bez pristupa internetu. Moderno doba olakšalo je pristup informacijama, a tržište nudi bezbroj aplikacija i servisa za pomoć pri organizaciji svih obveza i gradiva. Ovo je NOVI OBLIK ŽIVOTA!

