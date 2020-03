ZARAŽENI DIREKTOR IZ OSIJEKA ODGOVORIO NA OPTUŽBE: ‘Ovih dana vodim druge bitke, a svi koji me poznaju znaju pravu istinu’

Mario Ravlić – direktor Mesne industrije Ravlić, kojemu je zaraza potvrđena u nedjelju, odlučio je javno istupiti

Nakon vijesti o više novooboljelih u Osijeku, neki su na društvenim mrežama prozvali svoje zaražene sugrađane imenom i prezimenom, tvrdeći da su se neodgovorno ponašali te tako doprinjeli širenju zaraze. Jedan od prozvanih, Mario Ravlić – direktor Mesne industrije Ravlić, kojemu je zaraza potvrđena u nedjelju, odlučio je javno istupiti.

“Dragi prijatelji, želim vjerovati da su ružne neistine o meni, mojoj obitelji i mom navodnom (ne)odgovornom ponašanju (da sam zaražen organizirao partije za 50 ljudi, išao na skijanje u Italiju itd.), koje zadnjih nekoliko dana poput požara kruže gradom, normalne ljudske reakcije na strah od nepoznatog s kojim se suočavamo.

‘Imam drugih briga’

Zato poručujem svima koji u tome sudjeluju da im ništa ne zamjeram i da im sve opraštam. Nažalost ovih dana imam druge brige i druge bitke koje vodim. Zato mi ono što se događa u javnosti trenutno nije prioritet.

Svaka kriza, pa tako i ova, izvlači ono najbolje, ali nažalost i ono najgore u ljudima. Toga sam duboko svjestan i to je breme koje u ovom trenutku moram nositi.

Prava istina

Svi koji me poznaju znaju pravu istinu. Odmah po pojavi prvih simptoma bolesti postupio sam odgovorno i odmah sam se otišao testirati. Učinio sam to zbog brige za zdravlje svoje obitelji, prijatelja, radnih kolega i svih ljudi oko sebe. A rezultate testiranja odmah sam javio svima, jednako kao što bi to, vjerujem, na mojemu mjestu učinio i svatko drugi.

Zahvaljujem svima Vama koji se u ovim trenucima iskreno brinete za mene i trudite se pružati mi potporu. To mi uistinu puno znači i od srca vam zahvaljujem! #ostanidoma”, objavio je Mario Ravlić na svom Instagram profilu uz svoju fotografiju iz bolničke sobe Klinike za infektologiju KBC-a Osijek.

