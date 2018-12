ZAKON O UDOMITELJSTVU MISTERIOZNO POVUČEN IZ SABORA: Izazvao svađu HDZ-a i HNS-a, a nitko ne zna što se upravo dogodilo

Predsjednik Sabora Jandroković tek je kazao kako će se glasati ‘kada za to budu stečeni uvjeti’

Saborski zastupnici danas neće glasati o Zakonu o udomiteljstvu, premda je tako bilo previđeno. Konkretnog objašnjenja zašto je ovaj Zakon nestao s dnevnog reda nema, a predsjednik Sabor Gordan Jandroković je rekao kako će se o zakonu glasati “kada za to budu stečeni uvjeti”.

Ovaj je Zakon izazvao i polemiku koalicijskih partnera, HDZ-a i HNS-a koji je tražio i da istospolni i neformalni životni partneri mogu udomljavati djecu. Vlada je to odbila, a HNS je poručio kako će, ne prođe li njihov amandman, cijeli zakon poslati na Ustavni sud.

SULUDI PROPIS ZA UDOMITELJE: Moraju imati 20 cm višu ogradu od bilo koga! Ministarstvo reagiralo nakon upita Net.hr-a

‘Kad se steknu uvjeti’

Tijekom glasovanja SDP-ovac Arsen Bauk tražio je od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da mu objasni zašto se među točkama u planu današnjeg glasovanja ne nalazi i Zakon o udomiteljstvu oko kojeg je došlo do nesuglasja u vladajućoj većini, no Jandroković mu je kazao kako će se o njemu glasovati “kada se steknu uvjeti” te dodao kako će do kraja tekuće sjednice biti biti još dva glasovanja.

HDZ-ov koalicijski partner HNS svoju je podršku tome zakonu prošlog tjedna uvjetovao usvajanjem amandmana po kojemu bi istospolni i neformalni životni partneri imali mogućnost udomljavanja djece što nije dobilo ‘zeleno svjetlo’.