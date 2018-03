OPSEŽNE SIGURNOSNE PRIPREME ZA RIZIČAN POSJET: Večeras kreću policijske provjere, na krovovima snajperisti, na ulicama tajni agenti

Policajci u protuterorističkim odjelima provjeravaju sve osobe koje bi mogle ugroziti sigurnost Aleksandra Vučića.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sutra dolazi u dvodnevni posjet Zagrebu u kojeg ga je pozvala predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, iako odnosi između državnog vrha jedne i druge zemlje dugo nisu bili tako napeti. Dolasku srpskog predsjednika protive se branitelji i udovice branitelja te su za sutra najavili demonstracije. Zbog svega toga sigurnosne službe su na visokoj razini pripravnosti.

U osiguranje srpskog predsjednica uključeno je više stotina ljudi iz svih dijelova sigurnosnog sustava, od policajaca u odori i civilu, do Uprave za posebne poslove sigurnosti, SOA-e i VSOA-e, neslužbeno doznaje Jutarnji.



Ozbiljne kontrole

Policajci u protuterorističkim odjelima provjeravaju sve osobe koje bi mogle ugroziti sigurnost Aleksandra Vučića. Sav hodogram protokola i sigurnosni rizici koordiniraju se u suradnji s nadležnim službama Republike Srbije i službi zaduženih za osiguranje srpskog predsjednika.

Tajnovitost oko srpskih zastava

Ured predsjednice i dalje ne odgovara na pitanje hoće li se na stupove javne rasvjete izvjesiti srpske zastave, što je inače običaj kada strani državnici dolaze u Zagreb. Sigurnosne službe procjenjuju kako bi zastave kod pojedinih skupina mogle izazvati nagon da ih pale. Komunikacija na društvenim mrežama također je pod nadzorom, provjerava se sve što se može protumačiti kao prijetnja te se kontroliraju i oni koji su prije sudjelovali u sličnim incidentima, piše Jutarnjil.

Zbog dolaska američkog predsjednika zavarivali su se šahtovi, no to neije učinjeno uoči Vučićeva posjeta. No, trasa prolaska kolone vozila bit će potpuno sterilna. Već od danas navečer ili u noći možete očekivati policajce na trasi prolaska te patroliranje obilježenih i neobilježenih vozila. Pripravni su i snajperski timovi ATJ Lučko, djelatnici interventnih postrojbi, deseci detektiva i tajnih agenata u civilu.

Zalihe krvi za predsjednika

MUP raspolaže blindiranim vozilom, a pripravan je i specijalni tim Hitne pomoći koji će morati na lageru imati dovoljno količinu krvi krvne grupe koju ima srpski predsjednik. Radi se o uobičajenoj stvari u svim državničkim posjetima.

Vučić je jednom već doživio neugodan incident. Prilikom 20. godišnjice obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Potočarima kod Srebrenice, napadnuti su on i njegovo osiguranje.