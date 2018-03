ZAGREB – KLUBOVI

AMADEO, KLUPSKA KAZALIŠNO GLAZBENA SCENA,hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1

KAZALIŠNE PREDSTAVE

1. “VRHUNSKA TAJNA”, Božidar Orešković, glume: Božidar Orešković i Zvonimir Zoričić

Predstave su na programu u popodnevnim satima

2. “TKO JE TKO U HRVATSKOJ”, Branislav Glumac, glume:Božidar Orešković i Duško Gojić

Predstave su u popodnevnim satima 20., 21., 22., 23., 27. i 29. srpnja

KONCERTI

1. VLADIMIR KRPAN, glasovirski koncert, Chopin, Lisinski, Livadić i Liszt

2. ARSEN I GABI, srijeda 19. 7.

KLUB “AQUARIUS”, Jarunska obala bb

KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA – SAX, Palmotićeva 22

ART NET KLUB, Preradovićeva 25

TVORNICA, Šubićeva 2

“SALOON”, Tuškanac 1

DISCO CLUB “KULUŠIĆ”, Hrvojeva 6

“LAKE CITY”, Jarunska obala bb

“THE BEST”, Horvaćanska bb

Svake nedjelje OD 17 DO 22 “Teen dance party”

ARION – noćni klub, Kranjčevićeva 16

Tel. 3634-149

DVORAC GJALSKI, Gredice 1, Zabok

Tel. 049 22 36 96

Petkom od 22 do 5 sati, “CRO TOP”, DJ – Whiskey, domaća glazba, ulaz 25 kuna/20 konzumacija

Subotom od 22 do 5 sati, “PARTY ALARM”, DJ Alen (dance), Kiki (house) i Whiskey (cro top) i go go girls

COCTAIL BAR “KADENCA”, Gundulićeva 11

Tel. 4872-092

SAN ANTONIO, Ninska 12, terminal Sesvete

CATINA LATINA BRAZIL, Veslačka bb

SOKOL KLUB, Trg maršala Tita 6

FERAX CLUB, Cvjetna cesta 15

Tel. 6196-263

“KSET”, Elektrotehnički fakultet

CAFE BAR “RIBNJAK”, Park Ribnjak 1

DISKOTEKA MELODY, Soblinečka 46, Sesvete

KLUB GJURO II, Medveščak 2

LAPIDARIJ, Habdelićeva 1

TRAČ CAFE, Ilica 506

CAB CAFE, Ilica 55

CAFFE BAR PRAĆKA, Dalmatinska 14.

Tel. 4848-672

KLUB MOČVARA>, Trnjanski nasip bb