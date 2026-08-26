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RASTU TEMPERATURE /

Sunce se probilo, u petak nova upozorenja, a onda promjena: Meteorologinja otkrila kad stiže pogoršanje

Sunčano i stabilno, ali i sve toplije. Pa je tako u petak na snazi upozorenje na veliku opasnost od vrućina

26.8.2026.
6:02
Dora Šimunec
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Danas stabilnije i sunčanije jer na vrijeme u našim krajevima utječe polje povišenog tlaka zraka.

SRIJEDA

Još će ujutro u unutrašnjosti biti zaostalih oblaka, osobito onih niskih pa lokalno može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, u Dalmaciji sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu jugoistočni. Najniža temperatura na kopnu između 14 i 17 stupnjeva, na Jadranu toplije, od 21 do 25.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj više sunca. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura koji stupanj viša od jučerašnje. Bit će oko 28, 29 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 31 stupanj.

Obilje sunca i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak,, koji na otocima može imati i jake udare. I dalje vrlo vruće uz temperaturu između 31 i 33.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok je u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, uz jači razvoj oblaka, lokalno moguć pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura uz obalu i na otocima između 29 i 31. U gorju tek malo svježije, između 26 i 28 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Sunčano i stabilno, ali i sve toplije. Pa je tako u petak na snazi upozorenje na veliku opasnost od vrućina. Zatopljenje koje nas čeka, srećom bit će kratkotrajno jer su već u subotu, uz prolazno jače naoblačenje mjestimice mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kraj vikenda i početak novog tjedna obilježit će sunčano i većinom suho vrijeme, ali i manje vruće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Sunčano, jedino su u subotu uz promjenjivu naoblaku lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom dijelu. Bit će vrlo vruće, a i ovdje se najviša temperatura očekuje u petak kada bi lokalno mogla biti i iznad 35 stupnjeva. I noći će biti sve toplije što će i dalje otežavati odmor od dnevnih vrućina. Ipak, od dobra vijest je da će od subote ove vrućine malo popustiti.

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