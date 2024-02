Ne samo po sviscima ili našim pučkim izrekama o Svijećnici, mušicama, medvjedima, slijedi uistinu gotovo pravo rano proljeće. Naime, u ovoj snažnoj anticikloni sa zapada kontinenta polako nam stiže topliji zrak idućih barem tjedan dana.

Bit će to, iako neuobičajeno tople za doba godine, biometeorološki povoljne prilike. Osobito u gorju, iznad sumaglice ili ovih dana ponegdje čak i smoga.

SUBOTA

Ujutro i prijepodne prevladavajuće vedro, osobito na moru. No, lokalno može biti jutarnje magle po kotlinama i uz rijeke, ali i zapadnu obalu Istre. Vjetar uglavnom slab, a značajno će oslabjeti i tramontana na krajnjem jugu zemlje. Jutro samo za nijansu malo hladnije, ali bez velikih minusa.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ne baš vedro, ali bit će to uglavnom oni visoki, često samo prozirni oblaci. No, bit će toplije, uglavnom oko 13-14 °C, malo niže po kotlinama ili gdje nešto dulje bude sumaglice.

Na istoku većinom sunčano, povremeno nešto umjerene naoblake u Podunavlju, ali svakako ostaje suho. Vjetar slab do rijetko gdje na osječkom području umjeren sjeverozapadni. I ovdje toplije, između 12 i 14 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, čak i vedrine. Mirnije, tek prema otvorenome sjeverozapadnjak, pa će osobito se osobito duž obale uz sličnu temperaturu, oko 15 Celzija, činiti ugodnije.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, tek navečer opet uz moguće niske oblake, osobito uz zapadnu obalu Istre. No, prije toga malo toplije, osobito u gorju gdje će uz većinom slab jugozapadnjak biti do 13-14 °C, lokalno na primjer u Ogulinu i 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti nastavak stabilnog i većinom sunčanog vremena, do utorka uz nešto izgledniju jutarnju maglu. No, bit će još toplije, a krenut će od utorka postupno i južina. Najviša temperatura 16-17 °C, dakle znatno iznad prosjeka za ovo doba godine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu malo samo toplije, a do ponedjeljka i većinom sunčano. No, ujutro nerijetko magla ili barem sumaglica, u novom tjednu nakratko i mjestimice u Dalmaciji. Od utorka uz slabo izraženo jugo sve više tmurnih niskih oblaka. Znači to mjestimice i slabu kišu, rosulju, najprije na širem riječkom području, zatim i južnije, ali radi se o malim količinama oborine.