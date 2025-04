Skoro pa ljeto! Temperature do 30 stupnjeva, ali ubrzo dolazi osvježenje

Travanj privodimo kraju stabilnim i iznadprosječno toplim vremenom. No, sunčano, danju vrlo toplo bit će i veći dio mnogima produženog vikenda. Nalazimo se daleko od poremećaja u polju prostrane anticiklone u kojem ostajemo do kraja tjedna.

SRIJEDA

Ujutro posvuda sunčano i vedro. No, lokalno po kotlinama unutrašnjosti može gdjegod biti kratkotrajne jutarnje magle. Vjetar na kopnu slab, a na moru slaba do umjerena, na sjevernom te uz obalu južnog Jadrana mjestimice pojačana bura, osobito podno Velebita, moguće tu čak u početku i jaka. No, nakon noćne vedrine, na kopnu ujutro svježe, najniža temperatura od 4 u gorju do 8-9 stupnja u nizinama, a ugodnije uz more između 14 i 16 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano i toplo, moglo bi se činiti i vrlo toplo. Može biti manjeg razvoja oblaka, većinom prema sjeveru i istoku. Temperatura između 23 i 25 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, samo prolazno ponegdje uz umjerenu naoblaku, ali suho. Bit će mirnije, a onda i za nijansu toplije i sparnije nego jučer uz temperaturu oko 23-24 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji sunčano i vedro, toplo, osobito u Zagori i vrlo toplo, gdje će se ponegdje ići do 27 stupnjeva, moguće lokalno i 28 stupnjeva. Ugodu će na obali i otocima donositi slab do umjeren, tek ponegdje pojačan maestral.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjevernom Jadranu sunce, gotovo bez oblačka na nebu, a i bura će sasvim oslabjeti. Puhat će slab sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura slična ili malo viša, bit će između 23 i 26 stupnjeva, a dvadesetak će biti i u gorskim predjelima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do kraja tjedna na kopnu većinom sunčano i još toplije te sparnije. Uz slab jugozapadni vjetar u petak ili subotu bi se mogla zabilježiti i prva ovogodišnja tridesetica. Za praznik rada postoji tek mala, gotovo zanemariva šansa za koju kap kiše, kao i početkom vikenda. No, promjena stiže na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak, prolazno tada može biti i onih izraženijih pljuskova nakon koji će osjetnije osvježiti početkom idućeg tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine, kao i iznadprosječne topline. U početku još vjetrovi stabilnog vremena, ujutro burin, danju maestral, a za vikend postupno kreće jedna manje izražena epizoda južine. No, izraženi pljuskovi i nevere mogući su potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak, najprije na sjevernom dijelu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa