Stiže neugodna jutarnja pojava: Meteorologinja otkrila do kad će trajati

Nakon burnog prolaska fronte preko naših krajeva odnosno izražene i nagle promjene vremena sa subote na nedjelju, danas polako jača utjecaj anticiklone, a i po visini počinje pritjecanje manje hladnog zraka.

Mraza u unutrašnjosti bit će još ponegdje i do četvrtka, no ipak slabijeg, ali općenito od utorka postupno toplije pa se već prema vikendu vraćamo proljetnim vrijednostima temperature.

PONEDJELJAK

Jutro hladno, u unutrašnjosti uz mraz. Oblaka će prijepodne biti više na kopnu, mjestimice moguće i uz kratkotrajnu kišu ili susnježicu. Na Jadranu sunčanije, no i dalje vjetrovito uz jaku, na udare olujnu buru, posebno podno Velebita. Najniža temperatura od -4 do 1 °C, duž obale i na otocima između 3 i 7 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz promjenljivu naoblaku, no uglavnom suho te prohladno uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar - najviša temperatura od 8 do 10 °C. Na istoku će biti moguć poneki pljusak, a i tamo će biti hladno uz svega 8, 7 °C te slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji obilje sunca, no i dalje vjetrovito - bura će sredinom dana malo oslabjeti, ali će ponovno prema večeri jačati. Također prohladno za doba godine uz temperaturu između 10 i 13 °C te vjetar. Bura će na sjevernom Jadranu izraženo slabjeti i prevladavat će sunčano kao i u gorju gdje povremeno može biti umjerene naoblake. Temperatura u Gorskom kotaru i Lici od 5 do 8 °C, a na moru većinom oko 12 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do četvrtka na kopnu još promjenljiva naoblaka, no uglavnom suho, naime tek rijetko može biti nakratko ponekog pljuska ili malo kiše, ponajprije u utorak. Mraza još može biti također do sredine tjedna, no općenito već od srijede postupno toplije, prema vikendu i povratak proljetnim temperaturama.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu tjedan u znaku dosta sunca te također porasta temperature – i noćne i dnevne, a već od utorka će i vjetar biti znatno slabiji, bura će potom okretati na sjeverozapadnjak.

