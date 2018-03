Dobre vibracije na Špancirfestu

I ove godine tijekom deset festivalskih dana Špancira Varaždin okuplja vrhunske glazbenike, glumce, ulične performere, zanatlije i umjetnike. Dobre vibracije vladaju ulicama grada, a mi vas pozivamo da osjetite dio atmosfere. Podijelili smo 3×2 vikend ulaznice za 31.8/1. i 2.9. (petak, subota, nedjelja).

U suradnji s Panom, dugogodišnjim pokroviteljem Špancirfesta, osigurane su karte za vas za najbolji glazbeni dio na pozornici Stari grad.

Raspored događanja:

petak, 31.08.



21:00 | Elvis Jackson

23:00 | Hladno pivo

subota, 01.09.

21:00 | Postolar Tripper

23:00 | Dubioza kolektiv

nedjelja, 02.09.

21:00 | Cold Snap

23:00 | Flogging Molly

Za sve koji nastavljaju provod u noćnim satima tu je vrhunski program After Špancirfest partyja koji se održava kraj varaždinske sportske dvorane na Dravi uz gradsku sportsku dvoranu na Dravi, udaljenu oko 2,5 kilometra od središta grada. Ples i zabava do sitnih sati zagarantirana je, a Pan je osigurao i besplatan prijevoz od grada do After Špancira u sklopu svoje akcije Nemoj piti i voziti. Pan bus tako će svakog dana voziti špancirere željne odličnog noćnog provoda do Party pozornice Arena. Bus će kretati s Trga slobode (pored crkve Sv. Nikole) svakih pola sata, počevši od 23 sata do 6 sati ujutro. Ruta će biti kružna Trg slobode – gradska sportska dvorana – Trg slobode.

Podijelili smo 3×2 vikend ulaznice za 31.8/1. i 2.9. (petak, subota, nedjelja)

Dobitnici:

Nikola Flegar

Željko Topić

Ivana Kršćo