VOĐA SLOVENSKE ‘PARAVOJSKE’ MISLI OZBILJNO: Većina odmahuje rukom i doživljava ga smiješnim, ali može postati opasan

Nakon Štajerske, slična postrojba se osniva i uz granicu s Hrvatskom

“Upotreba mobitela, fotografiranje, objavljivanje na Facebooku, toga nema i neće biti. Mi se moramo naviknuti na to da vladaju red i disciplina i toga se moramo držati”.

Ovako se zapovjednik Štajerske Varde Andrej Šiško obraća pripadnicima u jednom od kampova za obuku u brdima Slovenije. Zbog prvog takvog postrojavanja u selu Apače uz slovensko-austrijsku granicu u rujnu prošle godine u kojem među ostalima govori i o šrajerskoj državi, Šiško je završio u pritvoru zbog kaznenog djela pokušaja nasilne promjene ustavnog poretka, a potkraj ožujka osuđen je na osam mjeseci zatvora i pušten.

Šiško smatra da je nepravedno osuđen. Zbog svoje retorike, bivši vođa Viola, navijača NK Maribor, postao je ikona desnice, a na zadnjim predsjedničkim izborima se i kandidirao, a povezuju ga s bivšim slovenskim desnim premijerom Janezom Janšom. Smatra da su migranti prijetnja Europi, pa tako i Sloveniji, a zbog njih je Štajerska varda i osnovana.

Za svoju skupinu tvrdi da nije paravojska nego varda. “Varda je staroslavenska riječ starija od riječi straža. Semantički slično, no širega značenja od same straže u užem smislu. Varde su bile na visokim točkama, na raznim stijenama, odakle je bio dobar pogled i s kojih su kontrolirali prilaze”, govori Šiško za RTL Potragu.

“Počinjemo u petak popodne tako da oni koji rade mogu doći nakon posla. Prvi dan se postavlja tabor. Predstavimo neke osnovne zadaće za sljedeća dva dana. Uglavnom, obuka traje cijelu subotu. Podijeljeni su u vodove kao vojska, no mi nismo vojska. To moramo reći. Nismo vojska ni paravojska. Mi smo varda i djelujemo na drugim temeljima, no neki poslovi su slični, razumije se, sa onima koje radi vojska. Svaki vod ima svog zapovjednika. Imamo napravljen program obuke. Učimo pravila postrojavanja, zatim kretanje voda po terenu, izviđanja. Osnove pucanja, no ne pucamo pravim oružjem. Nemamo pravog oružja”, odmah dodaje Šiško.

Koliko god skupina naoružana zračnicama i air-soft replikama, a nerijetko i sjekirama i sličnim priručnim oružjem, zvuči više kao skupina redikula s krizom srednjih godina koja se želi igrati vojske, a većina urbane Slovenije na to upravo tako i gleda, Šiško je prilično ozbiljan,

Instruktori bivši policajci i vojnici

“Mi želimo dobiti ovlasti. No, u ovom ih trenutku nemamo i ne želimo ništa prejudicirati. i želimo da vlast djeluje u interesu građana. Mi zato ne želimo konflikt s ljudima koji su trenutačno dobili mandat i obnašaju vlast. Mi zato želimo ovlasti, no moramo biti obučeni za tako nešto. Zato imamo instruktore, bivše policajce i profesionalne vojnike””, govori Šiško, koji kaže da njegova varda želi pomoći policiji i vojsci za koje tvrdi da su potkapacitirane za zaštitu granica.

“Naša želja, smisao i cilj je pomagati pri zaštiti ljudi i imovine. Ako je potrebno, i granice, a ako je potrebno, i u unutrašnjosti države pri osiguranju javnog reda i mira”, nastavlja Šiško.

‘On može postati opasan’

Novica Mihajlovič iz slovenskog Dela smatra da Šiško i sve što on radi u ovom trenutku – nije opasno. Ali…

“On može postati opasan ako ga budu podcjenjivali. Ako vlast, kao što je policija, bude odmahivala rukom. Ako budu govorili da je klaun i da ih ima samo četrdesetak po šumi. Ako im budu davali dozvole za te njihove akcije. Ljudi se nađu na nekom privatnom posjedu i igraju se vojske. Ne možeš ti to njima zabraniti, no pokaži da se to zna i da se promatra”, govori Novica

https://vijesti.rtl.hr/vijesti/337189/patroliraju-slovenijom-i-love-migrante-potraga-otkriva-prave-namjere-kontroverzne-stajerske-straze/