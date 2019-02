VOĐA CRNOGORSKOG MAFIJAŠKOG KLANA JAVIO SE MEDIJIMA: ‘Smještaju mi ubojstva, pa ja nisam ni znao da sam osumnjičen’

Rat u kojem je za sada ubijeno 24 pripadnika oba klana počeo je kada je u španjolskom gradu Valenciji nestalo 300 kilograma kokaina, a nedavno uhićeni vođa škaljarskog klana tvrdi u pismu poslanom medijima kako je nevin i kako mu namještaju pokušaje ubojstva

Crnogorac Jovan Jovica Vukotić, za kojeg se vjeruje da je vođa zloglasnog škaljarskog klana, u pismu upućenom redakciji crnogorskog lista “Dan” negirao je bilo kakvu povezanost s pokušajem ubojstva svojih sugrađana Miloša Radonjića i Vojina Stupara, piše Blic.rs.

STOTINE LJUDI OSTALE BEZ AUTOMOBILA: Cvjeta auto mafija u Hrvatskoj, lopovi imaju nove metode i omiljenu marku

Sve zbog 300 kilograma kokaina

Nedavno je iz policije priopćeno kako Jovana Vukotića, Milića Minju Šakovića i Igora Dedovića terete za pokušaj ubojstva dvojice pripadnika kavačkog klana.

Škaljarski i kavački klan već su godinama u sukobu. Rat u kojem je za sada ubijeno 24 pripadnika obaju klanova počeo je kada je u španjolskom gradu Valenciji nestalo 300 kilograma kokaina, piše Vice.

Pismo vođe klana

Vukotić u pismu tvrdi kako su optužbe za dva pokušaja ubojstva nastavak “uigrane akcije koju vode kriminalci koji surađuju s policijom, tužiteljstvom i drugim sigurnosnim institucijama.”

On tvrdi kako su optužbe da je sudjelovao u napadu na Radonjića i Stupara zasnovane na lažnim izjavama odbjeglih pripadnika “kavačkog klana” i da je upravo na osnovu njihovih iskaza, tri godine nakon spornog događaja, policija rasvijetlila navedeni slučaj.

Vođa škaljarskog klana tvrdi kako on posjeduje dokaze da godinama nije bio ni blizu granice Crne Gore, a kamoli u državi, što jasno govori da nije mogao sudjelovati u oružanom napadu na Radonjića i Stupara u Kotoru.

Saznao iz medija

“Da sam osumnjičen za pokušaj dvostrukog ubojstva saznao sam iz medija. U Crnoj Gori je, kao što sami znate, sve moguće, pa i da preko medija saznate da ste 2016. godine sudjelovali u nekom vatrenom obračunu i da ste direktni počinitelj”, navodi se u pismu upućenom redakciji.

“Naravno da je to očekivano, s tim da će me za ovih pet mjeseci koliko se nalazim u CZ Republike Srbije, pod optužbom da sam u dalekoj Turskoj koristio makedonsku putovnicu koja pritom nije bila ni lažirana, što vam je dokazalo grafološko vještačenje (dostavljam vam dokaz u prilogu teksta), u Crnoj Gori optužiti za, u najmanju ruku, napad na institucije sistema, kao što su optužili mog brata Igora u procesu koji se vodi protiv njega. Očekivao sam da će se ponovo naći neki liječeni narkoman da to sve posvjedoči, a koji me nikada nije ni vidio, niti zna kako izgledam. Ni ovog puta nisu mnogo odmakli u svojim podmetanjima i lažnim optužbama”, tvrdi Vukotić u pismu.

Optužbe za montažu procesa

Crnogorac tvrdi kako ista grupa koja njemu lažira sudske postupke, to radi i s njegovim bratom Igorom, koji se tereti da je vođa jedne kriminalne grupe koja je surađivala s klanovima iz Nikšića i iz Albanije.

Specijalno državno tužiteljstvo tvrdi da su oni planirali likvidaciju više pripadnika “kavačkog klana”, kao i pripadnika sigurnosnih službi za koje su vjerovali da surađuju s njima.

‘To može samo u Crnoj Gori’

“Moja je sreća da proteklih godina nisam bio fizički prisutan ni blizu granice Crne Gore, za razliku od mog brata, koji nije imao toliko sreće, pa su našli način da ga optuže za slične bolesne stvari iako znaju dobro da te policijske i tužiteljske funkcije koje obavljaju, i na tako sramotan način na koji podmeću meni i mojoj obitelji, ove optužbe mogu preživjeti samo u Crnoj Gori”, tvrdi Vukotić.

“Definicija organiziranog kriminala je, kako je i djeci poznato, suradnja kriminalaca s pojedincima iz policije i sigurnosnih službi, koji, naravno, imaju svoje uporište u tužiteljstvu i medijima i imaju moć da ovako nešto organiziraju i pokušaju uništiti živote pojedinaca i njihovih obitelji”, smatra osumnjičenik za dvostruki pokušaj ubojstva.

NASMIJEŠENI UBOJICA ZA KOJIM TRAGA ČITAVA SRBIJA: Proslavio se ubojstvom mafijaša u restoranu nakon kojeg je pobjegao biciklom

‘Ja sam pogrešna aukcija’

U pismu Vukotić napominje kako će ukratko uputiti javnost u optužbe na njegov račun i račun dviju osoba koje su optužene za pokušaj ubojstva Vojina Stupara i Miloša Radonjića

“Naravno, i medijski moment je takav da ovo godi tom otpadu i talogu koji se krije iza svojih legitimacija da pokušaju popraviti svoju zaprljanu karijeru i produlje joj rok trajanja. O njihovim karijerama govore imovinski kartoni, nepokretna i pokretna imovina, skriveni novac i povezanost s kriminalnim klanovima kojima su odavno na platnom spisku. Ja sam pogrešna aukcija za licitiranje njihovih imena. To je posao države da otkrije”, smatra Vukotić.

“Želim javnosti približiti spise predmeta i pravu istinu, a to je da se ova bombastična optužba sada, poslije tri godine, zasniva na lažnim izjavama te dvojice, kako ih oni nazivaju, pripadnika ‘kavačkog klana’, koji su u bijegu zbog optužbi za zločinačko udruživanje. Kad kažem lažnim, to s ponosom govorim i sa svom osobnom odgovornošću, jer su ih dali nakon nagovora svojih šefova i njihovih suradnika iz policije mjesecima kasnije, nakon što su u policiji i tužiteljstvu dali posve drugačije izjave i naveli što se zapravo dogodilo te 2016. godine”, tvrdi Vukotić u pismu.