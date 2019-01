VLADA DEMANTIRA DA JE PREMIJER KRENUO NA GRMOJU: ‘Samo je napravio dva-tri koraka prema njemu’

‘Krenuo se obračunati sa mnom, krenuo je prema meni i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran, a ne znam što bi bilo da je došao do mene’, izjavio je Grmoja

Iz Vlade su u srijedu demantirali tvrdnje Mostova zastupnika Nikole Grmoje da se premijer Andrej Plenković za vrijeme stanke u Hrvatskom saboru “htio obračunati” s njim, nakon što je on optužio hrvatsku Vladu da radi u interesu Srbije.

Kako pojašnjavaju u Vladi RH, Grmoja je opetovano tvrdio da potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić i premijer Plenković rade u interesu Srbije, što u Vladi smatraju nedopustivim navodima.

Iz Vlade pojašnjavaju kako je premijer Plenković napravio dva do tri koraka prema zastupniku, kako bi ga pitao na koga je točno mislio kada je govorio da “netko radi za interese Srbije” te na koga je mislio kada je govorio “anemični”.

Plenković će se očitovati o incidentu

Dodaju da će se premijer Andrej Plenković očitovati u izjavi novinarima, nakon saborske rasprave o sastancima Europskog vijeća .

Nikola Grmoje ustvrdio je ranije danas novinarima u Saboru da se premijer Plenković tijekom stanke “krenuo fizički obračunati” s njim.

“Krenuo se obračunati sa mnom, krenuo je prema meni i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran, a ne znam što bi bilo da je došao do mene”, izjavio je Grmoja.