VITOR MANUEL MARTINS BAIA

Klub: Porto

Mjesto u momčadi: vratar

Rođen: 15/10/1969

Temperamentni vratar koji će uskoro oboriti rekord Joaoa Silva Pinta po broju nastupa na portugalskim vratima. Prvi nastup za reprezentaciju imao je 1990. , kada je Portugal u u prijateljskoj utakmici pobijedio SAD s 1:0.

Prije odlaska u Barcelonu, čak osam godina proveo je u Portu. Nakon boravka na Camp Nou, prošle se sezone ponovno vratio na Das Antas. Veliku formu, koja ga je izdigla do pozicije jednog od najboljih svjetskih vratara, prekinula je ozljeda koljena 1997.godine.

Prošle sezone pomogao je Portu u osvajanju naslova prvaka Portugala. Bila je to njegova šesta prvenstvena titula u dresu Porta. No uslijedila je nova ozljeda koljena i podvrgnuće artroskopiji.

U kvalifikacijama za odlazak na EURO 2000. primio je samo četiri pogotka. Na Europskom prvenstvu 1996. u četiri utakmice dvaput je sačuvao mrežu netaknutom.