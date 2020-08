VIKTORIJA AZARENKA POBJEDNICA TURNIRA U NEW YORKU: Naomi Osaka se ozlijedila i predala joj finale

Bjeloruska tenisačica Viktorija Azarenka pobjednica je je WTA turnira Western and Southern Open koji se ove godine održavao u New Yorku, njoj je Japanka Naomi Osaka predala finalni susret zbog ozljede butnog mišića lijeve noge.

U PONEDJELJAK ZAPOČINJE NAJČUDNIJI GRAND SLAM SVIH VREMENA: Nikad ovako nešto nije viđeno na slavnom turniru

“Žao mi je što moram odustati od današnjeg nastupa zbog ozljede. U ‘tie-breaku’ drugog seta jučer sam istegnula butni mišić, a preko noći se situacija nije popravila koliko sam se nadala. Ovo je bio vrlo emotivan tjedan za mene i hvala svima na podršci”, izjavila je Osaka.

Naomi Osaka has withdrawn from the final due to a left hamstring injury.

By walkover, Victoria Azarenka is the women's singles champion.#CInCyTENNIS

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 29, 2020