VIKAO ‘TUĐMAN JE ZLOČINAC’, A SAD TVRDI: ‘Policija me vukla na iznimno brutalan način, zacrnilo mi se i izgubio sam svijest…’

Nakon što je na otvorenju spomenika prvom hrvatskom predsjedniku uzvikivao da je Tuđman bio zločinac, splitskog veterana su tukli i uhitili, te je optužio hrvatsku policiju za brutalnost

Splitski ratni veteran Zoran Erceg koji je uhićen nakon što je tijekom otvaranja spomenika Franji Tuđman u Zagrebu u ponedjeljak vikao parole protiv prvog hrvatskog predsjednika optužio je policiju za brutalnost te tvrdi kako mu nitko nije rekao koji je njegov status niti da su uhićeni oni koji su njega napali, piše N1.

Optužbe za nasilje

“Tuđman je zločinac”, vikao je Erceg, koji kaže da je dobio nekoliko udaraca u glavu, tjeme, ozljedu vrata i glave, završio je na hitnoj pomoći na Rebru.

“Kad su me policajci odvodili s tog mjesta, vukli su me na iznimno brutalan način, meni se zacrnilo pred očima, izgubio sam svijest. Još jednom sam pao na pod prije ulaska u vozilo prve pomoći”, ispričao je veteran koji je rekao da ga policija nakon 24 sata nije predala sudu iako je to morala.

Izgledao im je najopasnije

Ergec tvrdi da mu nisu dali da nazove odvjetnika, da mu nitko nije objasnio njegova prava i da se nije mogao nikome javiti pa ni supruzi. Veteran tvrdi da su ga napali nepoznati ljudi koji su ga verbalno vrijeđali, ali da oni nisu ni uhićeni.

“Kako mi je rekla policija, ja sam njima izgledao najopasnije jer sam kao 80-postotni invalid imao štap za hodanje i oni su taj štap protumačili kao posebnu opasnost za razliku od ovih ljudi koji su me udarali. I kad sam bio u policijskim rukama dobivao sam udarce. No policija to nije smatrala remećenjem javnog reda i mira”, izjavio je Erceg koji se nada da će to izaći na snimkama.