Članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja, hrvatski branitelji, državni vrh te mnoštvo građana u srijedu su u Okučanima svečano obilježili 29. obljetnicu VRO Bljesak kojom je, nakon četiri godine srpske okupacije, oslobođena zapadna Slavonija.

U proslavi 29. obljetnice VRO Bljesak sudjelovali su i predsjednici države, Sabora i Vlade Zoran Milanović, Gordan Jandroković i Andrej Plenković koji su sa svojim izaslanstvima kod "Kristalne kocke vedrine" položili vijence i zapalili svijeće.

Očekuje se da će Zoran Milanović održati govor u Budinšćini u Zagorju.

"Danas smo prije proslave i obilježavanja Dana općine obišli Geološki centar, svaka čast. To zdanje na brijega na mjestu na kojem je bila prethodna stara škola, ovdje je potpuno novo zdanje, opremljeno uglavnom uvoznom opremom, možda je stolarija proizvedena tu u Hrvatskoj i gradila je firma iz Konščine. To koša milijun i 600 tisuća eura, pola virovitičke županije", rekao je Milanović, ali rekao da tu dolazimo do kraja onoga što možemo dobiti od EU fondova i da nas EU fondovi neće obogatiti.

"Moramo se boriti da svojom pameću stvaramo novu vrijednost. EU fondovi u pravilu tome ne služe. Oni koji su ih osigurali ne žele da im Zagorje i Hrvatska bude direktna konkurencije", naveo je Milanović.

"Na temelju rada, ulaganja, prodaje u Njemačku i Europu, jedino tako se može naprijed. Načelnik Hercigonja ne može dovesti Volkswagen, to može jedino netko iznad. Ili da osnujemo svoju proizvodnju", kaže Milanović.

Temelj za razvoj je širokopojasni internet i turizam, rekao je i naveo da je to dio sadašnjice ovog kraja. "Kada govorimo o EU, treba stalno biti svjestan što nam daje i što mi daje. Mi smo joj na neki način dali svoju suverenost. Kad slušate Von der Leyen da će EU zabraniti TikTok, to je oblik komunikacije, neka sloboda. Zašto bi to zabranili na prostoru Mađarske, Hrvatske, ako mi to nećemo. Netko u Bruxellesu kaže da je opasan. Možemo razgovarati o tome, ali tko nas pita. To su duboka pitanja slobode i autonomije", istaknuo je.