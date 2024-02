NOVO:

Hrebak (HSLS): Oporbeni prosvjed zapravo je predizborni skup

"Oporbeni prosvjed zapravo je predizborni skup, jer bi inače u njega bila uključena cjelokupna oporba, a ne samo lijevi dio političkog spektra", rekao je Hrebak na konferenciji za novinare HSLS-a u subotu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je njihovo pravo, ušli smo u predizborno vrijeme i očekivano je da će se stranke aktivirati, što uostalom čini i HSLS. Volio bih na tom skupu čuti što to nudi alternativa, u čemu u bi oni bili bolji, to je dobro za građane i društvo i kako bismo mi ponudili nešto još bolje i sučelimo se sa konkretnim programima", dodao je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Grmoja: Na Trgu svetog Marka organiziran je lijevi, umjesto antivladin prosvjed

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) izjavio je u subotu kako bi Most bio dio današnjeg prosvjeda na Markovu trgu kada bi to bio antivladin prosvjed, ali kako je od njega napravljen lijevi prosvjed, Most tamo nije dobrodošao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Isključivanjem Mosta iz prosvjeda, učinjena je usluga Vladi i Plenkoviću koji sada može reći da ovi koji prosvjeduju ne žele Zakon o hrvatskom jeziku, očuvanje hrvatskog identiteta, rekao je Grmoja novinarima.

Ponovio je kako je lijeva opozicija inzistirala na tome da se Most isključi iz prosvjeda na Markovom trgu i napravila od njega lijevi predizborni skup.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekao je i kako organizatori nisu željeli da prosvjed bude masovan i antivladin, a kao razlog isključenja Mosta naveli su njegovo protivljenje ilegalnim migracijama.

Most od svoga stava neće odustati, taj stav štiti hrvatske zakone, hrvatsku granicu i, u biti, sigurnost hrvatskih građana, istaknuo je Grmoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoje istraživanja, dodao je, koja su pokazala da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja za noćne šetnje i Most to želi očuvati.

"Želimo očuvati hrvatski identitet i brinuti se prvenstveno za Hrvate, ako to smeta ovima iz Možemo, to je njihov problem", poručio je, spočitnuvši toj stranci da ju se nije moglo vidjeti na velikom prosvjedu ispred HDZ-a kad je nestala milijarda kuna iz INE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o radu Vlade ocijenio je da ona tjera Hrvate iz Slavonije, Srijema, Baranje, Podravine, a uvozi imigrante i dodatno snižava cijenu rada. Jedina politička opcija koja se suprotstavlja takvoj politici je Most, ustvrdio je.

Grbin: "U ovoj zemlji se ne može sve kupiti novcem, vas se ne može kupiti"

Posljednji za govornicom bio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vi, prekrasni ljudi, hvala što ste ovdje s nama, na Markovom trgu koji je postao mjesto otpora. Dosta je tiranije, dosta je laži, dosta je korupcije, dosta je HDZ-ova. Hvala svima vama, hvala svima ovdje, hvala i onima koji nas ne mogu čuti. Ima nas sve do Trga bana Jelačića", započeo je Grbin svoj govor i pozvao sve da viču "Dosta je!".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Ovdje smo što smo ljuti i bijesni, ovdje smo jer znamo duboko u srcu da Hrvatska može bolje. Ovo je naša zemlja, ovo je naš dom i nećemo dopustiti nikome da nam ga otme, da nam ga ukrade kao sve ostalo. Ovo je naša zemlja, nikome je ne damo, ovo je Hrvatska, zemlja za koju se vrijedi boriti. Ovdje smo da se borimo za njenu budućnost, protiv sadašnjosti u kojoj nas potkradaju, vrijeđaju i napadaju fizički, kao našeg kolegu jučer u Zadru. Ovo danas je početak jedne prekrasne priče, priče koja će promijeniti Hrvatsku, koja će promijeniti sve što je u ovoj zemlji loše. Podsjetit ću vas što se dogodilo u samo dva mjeseca, prvo su pokušali kupiti neke medije jer nisu shvaćali da se ne može sve kupiti. Kad su shvatili da ne mogu kupiti sve, ostatku Hrvatske su uz lex AP pokušali zabraniti govoriti što misli. Ni to im nije bilo dosta, njima nikada nije dosta, uvijek hoće još. Onda su nam doveli ovu ljepotu i ovu radost, ovog Turudića. Ljudi, tako divno lagati, to ne može svatko. Ali, oni mogu, oni to znaju, njima je to cijeli život. Laži i krađa. A nama je toga dosta. Naša Hrvatska je drugačija, naša Hrvatska je bez korupcije, bez kriminala i gdje umirovljenici imaju normalne mirovine. Je li to normalno?! Hoćemo li to promijeniti?! Kako?! Zajedno! Hvala što ste došli ovdje jer ste poslali jednu prekrasnu poruku, da za ovu zemlju itekako ima nade. Zajedno ćemo Hrvatskoj vratiti budućnost", rekao je Grbin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dio građana nije se supio probiti do Markova Trga

Foto: RTL Danas Foto: RTL Danas

Foto: RTL DANAS Foto: RTL DANAS

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nađi: "Plenkoviću, prestani se skrivati u mišjoj rupi"

Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus rekao je da je jučer policija upala u HDZ-ovo ministarstvo kulture. "HDZ je uveo korupciju na sve razine", rekao je. Pozvao je Plenkovića da se prestane skrivati u mišjoj rupi i pozvao na izbore.

Krešo Beljak: "Dosta HDZ, u pakao s tom bandom lopovskom"

"HDZ, ta kriminalna banda, terorizira Hrvatsku već 30 godina. Tuđman, mafijaški boss, nas je riješio radnih mjesta. Sanader, mafijaški boss broj dva, nam je oteo milijune. Mafijaški boss Plenković nam je odnio milijarde. Dosta HDZ, u pakao s tom bandom lopovskom", rekao je Krešo Beljak i počeo vikati "Dosta je".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidović: "Broje koliko nas ima, broje jer se boje"

"Danas je mom sinu rođendan i ovo je najbolji poklon koji mu mogu pokloniti", rekao je Popović Volarić.

Davorko Vidović, šef Socijaldemokrata, govor je počeo odavanjem počasti Alekseju Navalnom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Broje koliko nas ima, broje jer se boje i znaju da nema tako velikog trga na koju mogu stati svi oni koji su protiv ustezanja demokracije. Naša moć je u našim olovkama, u našim rukama. Naša zemlja i naši ljudi zaslužuju najbolje odluke. Ne smijemo se pomiriti s tim da nas vode u autokraciju", rekao je Vidović.

Peović: Plenković je napravio nešto što nije ni Khuen-Héderváry!

Katarina Peović žestoko je krenula u svoj govor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HDZ kvislinzi, izdajice, lopovi! Dosta je, vrijeme je, dolje HDZ! Plenković je napravio nešto što nije ni Khuen-Héderváry, iselio je svakog šestog Hrvata", rekla je.

"Mi ne možemo donijeti promjene, nije dovoljno jedne zamijeniti drugima. Morate se svi aktivirati. Nije dovoljno smijeniti HDZ, moramo smijeniti njihove politike", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mrak Taritaš: "Plenković nas se boji, boji se izbora"

Anka Mrak Taritaš rekla je da je Markov trg ograđen jer se Plenković boji građana. "Plenković nas se boji, boji se izbora".

"Dosta nam je korupcije, dosta nam je reduciranog sadržaja. Ovu zemlju su poharali mnogi, ali nitko, ama baš nitko, nije poharao ovu zemlju kao HDZ". rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HDZ je poharao ovu zemlju. Pravo na ovu zemlju imamo svi mi. Plenkoviću, dosta je. HDZ, dosta je", rekla je Mrak Taritaš.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dalija Orešković: Izborimo se za državu u kojoj nitko neće biti pošteđen kritike i pravde

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dalija Orešković rekla jeda je ljudima dosta da mali ljudi ostaju bez doma zbog male ovrhe dok političar mogu nekažnjeno biti korumpirani. "Izborimo se za državu u kojoj nitko neće biti pošteđen kritike i pravde", rekla je Orešković i pozvala građane na izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puljak: "Na kraju govora ćemo svi vikati HDZ"

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ivica Puljak, predsjednik Centra, na početku se okladio s okupljenima da će na kraju govora svi vikati HDZ.

"HDZ je pravomoćno osuđena stranka koja je proizvela kaos koji se i dalje nije riješio. U središtu svake galaksije postoji crna rupa koja sve proždire. HDZ je napravio crnu rupu koja guta korupciju", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne moramo samo završiti eru klijentelizma i korupcije, moramo donijeti novu eru. Zato predlažem radikalnu i nužnu mjeru. Da nakon izbora predlažem da zakonom zabranimo svaku stranku koja je osuđena za korupciju. Korupcija je najveća bolest Hrvatske", rekao je.

Na kraju je upitao koja stranka ima najveće šanse da bude osuđena za korupciju. Okupljeni su povikali HDZ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voditelj prosvjeda Janko Popović Volarić: ' HDZ ne može promijeniti, ali da se Hrvatska može '

Glumac i voditelj prosvjeda Janko Popović Volarić kaže da se HDZ ne može promijeniti, ali da se Hrvatska može. na pozornici se pridružuje spisateljica Ivana Bodrožić i drži govor.

Boržić kaže da korupcija uništava ljude i društvoi poziva ljude da preuzmu odgovornost za mjesto u kojem žive.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Benčić: "Nemojte ići u Njemačku, nemojte ići u Irsku. Izađite na birališta, neka odu oni koji trebaju"

Sandra Benčić je prva održala govor i rekla da su se okupile tisuće ljudi. "Vidite što se može promijeniti u samo tjedan dana. Čuli smo vašu poruku", rekla je Benčić.

Pročitala je pismo žene kojoj su brat i sestra iselili iz Hrvatske, a ona s 27 godina uz plaću iz prosvjete ne može odseliti iz roditeljskog doma već živi s majkom. Nije samo njoj dosta, sigurna sam da je i vama dosta, rekla je Benčić. Okupljeni viču "dosta".

"Nisu nam ukrali ideju da budemo zemlja u kojoj se ne mora obitelj s dvoje djece mora doživotno zadužiti za krov nad glavom. Mi možemo biti zemlja u kojoj se hitnu pretragu dobije hitno, u kojoj smo našoj djeci osigurali da su barem zdravi. Možemo biti zemlja u kojoj se živi od rada, a ne od prodaje tuđih drugova i parazitiranja na nama. Možemo biti zemlja iz koje se ne odlazi da bi se preživjelo", rekla je Benčić.

"Nemojte ići u Njemačku, nemojte ići u Irsku. Izađite na birališta, neka odu oni koji trebaju. Vi niste oni koji trebaju otići, to je HDZ", rekla je. Okupljeni skandiraju "AP odlazi".

Pristižu novi prosvjednici, Markov trg već je pun ljudi.

"Želimo trodiobu vlasti, a ne trodiobu HDZ-a", "Dosta je", "Lipota i radost - pravosudna gadost" samo su neki od transparenata na prosvjedu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr

RANIJE:

Započelo je okupljanje prosvjednika na Markovom trgu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr

Na prosvjed oporbe u Zagreb iz Splita su jutros krenula dva autobusa, objavila je Marijana Puljak na svom Facebook profilu.

Pod nazivom "Dosta je! Odmah na izbore" danas se na Markovom trgu u 11 sati održava prosvjed koji organizira 11 parlamentarnih stranaka lijevo-liberalne oporbe, koje će s njega zatražiti zaustavljanje korupcije, kriminala, pljačke i HDZ-ove uzurpacije vlasti te raspisivanje izbora odmah.

Lijevo-liberalnu oporbu ujedinilo je i diglo na noge imenovanje za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, čovjeka za kojeg navode da je "HDZ čovjek" koji se druži s kriminalnim miljeom, koji laže i evidentno je odavao informacije iz istraga osobama kojima to nije smio.

Imenovanje Turudića prelilo čašu

Hrvatska je demokratska država i nećemo dopustiti da krene putem kojim je Aleksandar Vučić odveo Srbiju, poručuje predsjednik SDP-a Peđa Grbin. "Ovi izbori koji su pred nama više nisu izbori u demokraciji, nego su postali izbori za demokraciju”, naglasio je.

Imenovanje Turudića glavnim državnim odvjetnikom kap je koja je prelila čašu nakon čega više nema nikakvog smisla nastaviti rad u Saboru, kazala je Sandra Benčić (Možemo!). Nužno je da građani na izborima kažu da ne žele više takvu korumpiranu vlast, Vlada nema više nikakav legitimitet i mora otići, poručila je.

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) ustvrdio je da je u Hrvatskoj ugrožena demokracija i to je glavni razlog za prosvjed.

Organizatori prosvjeda su i Fokus, IDS, Reformisti, Centar, GLAS, SsiP, RF i HSS.

Kažu kako su Markov trg izabrali kao simbolično mjesto za prosvjed jer „svi problemi ove zemlje dolaze s Markova trga”, dok im iz vlasti poručuju da je to zato što ga je lako popuniti.

Desne stranke: Nismo pozvane

Oporbene stranke desnog spektra nisu uključene u organizaciju prosvjeda jer, tvrde organizatori, nisu bili jasni oko Turudića. Mostovac Nikola Grmoja kazao je da ih je Možemo! isključio iz organizacije zbog stava oko ilegalnih migracija, a predsjednik DP-a Ivan Penava da nisu pozvani.

Penava je međutim članovima svoje stranke poručio da mogu ako žele pojedinačno se odazvati. Vladajući HDZ predviđa fijasko prosvjeda navodeći da stranke koje organiziraju prosvjed ne predstavljaju snažnu političku alternativu aktualnoj vlasti i vladajućoj većini.

Vlast: Protiv čega prosvjeduju?

"Radi se o jako heterogenoj skupini, o ljudima koji se međusobno ne podnose, ali očito iz želje da se popravi njihova politička situacija, iz želje da dobiju i određenu pozornost, kreću u ovaj predizborni skup”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Premijer Andrej Plenković komentirao je da opozicija, koja cijelo vrijeme nema ideje, fabricira krizu. "Protiv čega će ljevica prosvjedovati? Protiv rasta BDP-a, plaća, mirovina, zaposlenosti, Rafala, Bradleya, Pelješkog mosta, LNG terminala, Vc koridora, Istarskog ipsilona, sredstava za obnovu Zagreba za koja smo se izborili", ironično je upitao, uz poruku da Vlada nastavlja raditi za boljitak.

Organizatori prosvjeda najavili su da na njega iz drugih krajeva Hrvatske dolazi 20 autobusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Nesložna ljevica, složno u kampanju. HDZ: 'Da misle da mogu, napunili bi veći prostor'