Na nastavku 21. sjednice Hrvatskog sabora, zastupnici će raspraviti dva zakonska prijedloga u nadležnosti Ministarstva kulture i medija, a to su prijedlog o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te izmjene Zakona o audiovizualnim djelatnostima.

Predviđeno je i glasovanje o SDP-ovu prijedlogu da se odmah raspusti Sabor i raspišu izbori za novi saziv, oko kojeg se prošloga tjedna vodila rasprava koja je potrajala više od 14 sati i završila tek iduće jutro. Da bi SDP-ov prijedlog prošao i sabor se raspustio, za njega mora glasati 76 zastupnika. Oporba toliko ruku nema, a i teško je vjerovati da će se netko od vladajućih prikloniti njenom zahtjevu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbori će biti u roku i kada to odluči većina, a ne manjina, poručili su iz HDZ-a oporbenim kolegama koji su redom zazivali raspuštanje sabora i izbore te nabrajali brojne HDZ-ove afere.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Benčić: 'Građani će vas se riješiti jednom zauvijek'

10.50 Zastupnica Možemo Sandra Benčić zatražila je stanku.

"S obzirom na to da je HDZ, i njihovi partneri, pokazao veliki strah od izbora odbijajući raspuštanje Sabora, došli smo do točke stečaja. A počelo je davno sa stečajevima raznih tvrtki u 90-ima, koje ste doveli u propast kako biste ih dali stranačkim prijateljima za kunu kako bi se oni dočepali nekretnina. Nastavilo se sa Sanaderom u 2000.-ima, a onda je došao Andrej Plenković koji je započeo stečaj svih neovisnih institucija u zemlji. Međutim, to nije bilo dovoljno. Andrej Plenković je organizirao, doslovno, združeni udar na pravosuđe, kada je kao stečajnog upravitelja postavio Ivana Turudića, a u pomoć mu dao takozvani lex AP. Takav udar na pravosuđe u 30 godina Hrvatska nije vidjela, ali viđen je u Poljskoj. I vidjeli smo kako je završio taj scenarij. To će biti i vaš kraj jer će vaše ponašanje dovesti do mobilizacije građana koji će vas se jednom zauvijek riješiti", poručila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ-ova zastupnica Majda Burić odgovorila joj je optuživši zagrebačku vlast da je od grada napravila džunglu.

"Svrbi vas Zagreb jer više ne možete do novca iz njega. Bio vam je bankomat i htjeli biste još malo para iz njega, ali, nećete. Nikad više", zaključila je Benčić koja je u konačnici dobila treću opomenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mrak Taritaš: 'Potucite nas na izborima', Jandroković:'Strpite se...'

10.40 Zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš istaknula je kako ne razumije HDZ.

"Tako ste dominanti, pa što ne raspustite Sabor? Odite na izbore i potucite nas do koljena, što nas trpite?", upitala ih je pa dodala "da su samo anemični". Na to joj je odbrusio predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji joj je rekao da se još malo strpi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bit ćete potučeni, ali još nije vrijeme", kaže Jandroković.

Grbin: 'Vi ste najobičnije kukavice'

10.35 "Pretvorili ste Hrvatsku u stečaj jedne države. Sad ćemo raspravljati i glasovati dalje kao da se ništa ne događa, a imamo predsjednika Vlade praktički optužuje institucije EU da vode hibridni rat protiv Hrvatske. Gospodo iz HDZ-a, vi ste najobičnije kukavice. Da niste, izglasali biste raspuštanje Sabora i raspisali biste izbore. Vašeg lopovluka je dosta i s ovog mjesta najavljujem da će Hrvatska nastaviti s prosvjedima i to 23. ožujka, ali ne samo u Zagrebu nego u cijeloj zemlji. Građanima je dosta vašeg lopovluka i korupcije", poručio je Peđa Grbin koji je tražio stanku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Josip Borić optužio je Grbina za vrijeđanje i odbrusio mu da su kukavice "kolege iz SDP-a" pa je dobio opomenu. Predsjedniku SDP-a odgovorio je i Josip Đakić koji je poručio da je svima jasno tko je Peđa Grbin.

Ništa od raspuštanja Sabora

10.25 Hrvatski sabor u srijedu je, većinom glasova , odbio SDP-ov, odnosno oporbeni prijedlog da se raspusti i da se odmah raspišu izbori za novi, 11. saborski saziv. Za raspuštanje bilo je 59 zastupnika, dok je njih 78 bilo protiv.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Youtube / Hrvatski sabor Foto: Youtube / Hrvatski sabor

Nakon glasovanja dio oporbenih zastupnika izašao je iz sabornice.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zekanović: 'Grmoja je saborski Shakespeare'

10.20 Nakon Grmoje, za repliku se javio Hrvoje Zekanović koji je također zaradio opomenu. "Naš Grmoja je saborski Shakespeare, on će napraviti dramu gdje je nema", poručio je Grmoji koji mu nije ostao dužan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hrvatski birači jedva čekaju da dođu izbore i biraju Most. Samo vi se bojite Mosta u Vladi, ostali jedva čekaju. Neki će kad dođe taj dan oblačiti tople pidžame", odgovorio je Grmoja.

Grmoja: 'Korupcija ubija nadu'

"Hrvatsku ste doveli pred zid. Obezvrijedili ste i obesmislili sve naše institucije i zato je svaki dan s ovom Vladom i Saborom u kojem imate većinu, ne samo izgubljen dan, nego izravna šteta za Hrvatsku. Vaši analitičari govore kako korupcija ne ubija. Ubija ono najvrjednije", poručio je Nikola Grmoja (MOST).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kazao je da korupcija ubija ono najvrjednije - nadu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Tjera naše mlade iz Hrvatske da biste vi uvozili stranu radnu snagu koja se ovdje iskorištava i ruši radnu snagu. Ali nije to jedino što radite. Vaš premijer je od briselskog ćate postao jedan velik suverenist, ali ne kako bi zaštitio hrvatske interese, nego kako bi spasio svoju kožu. Ni koža hrvatskih građana ni hrvatski identitet, sve što je sveto hrvatskom narodu vi ste provukli kroz blato", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zastupnica Danica Baričević (HDZ) mu je odgovorila i rekla da nije lako biti Nikola Grmoja te je prozvala članove Mosta "štetočinama". "Nestajete na hrvatskoj sceni", rekla je pa dobila opomenu.

'Dosta je, odmah na izbore'

10.05 Sabornica se popunila na početku glavnog dijela sjednice. Oporba je, kao i tijekom rasprave o raspuštanju, po stolicama zastupnika stavila papire s porukom "DOSTA JE! Odmah na izbore".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prije glasovanja, odmah je bilo zahtjeva za stankom, a prvi se javio Damir Bajs (Fokus).

"Tražim stanku od 10 minuta da raspravimo o stavu premijera Plenkovića. On je do sada govorio isto, a to da su HDZ i njegovi partneri uvijek spremni izbori, da će pobijediti i da nema straha kad god ti izboru dođu. Međutim, u novoj izjavi kaže 'mi smo Vlada koja bi bila luda da se raspusti prije zakonskog roka, a to je do kraja rujna, ljudi imaju pravo na Vladu u punom mandatu'. Što se to dogodilo? Govori da je oporba bezidejna i da na izborima ne može napraviti nikakav pomak. Hajmo to iskušati i probati ići u te izbore, hajdemo raspustiti Sabor. A ove sitnice koje vjerojatno Plenkovića smetaju kao što su prosvjedi možda pokazuju da ljudi nisu zadovoljni. Najavljeni su i novi štrajkovi zbog nezadovoljstva, a tu je i izbor novog glavnog državnog odvjetnika, lex AP… Vrijeme je da se raspusti Sabor", poručio je Bajs, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković odobrio mu je zahtjev za stankom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Josip Đakić (HDZ) zaradio je opomenu jer je nepovezano pričao o predsjedniku SDP-a Peđi Grbinu, iako se javio za povredu poslovnika. Vezano za izbore, Đakić je rekao da "čekaju da oporba ojača".

Stanka do deset sati

9.40 Reiner je najavio stanku do 10.00 sati kada kreće glavni dio rasprave u kojem će biti i glasovanje o raspuštanju Sabore koje su tražile oporbene stranke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izjašnjavanje o amandmanima

9.35 Najprije je na dnevnom redu obrazlaganje amandmana na konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama stečajnog zakona nakon čega slijedi izjašnjavanje. Državni tajnik Juro Martinović poručio je da Vlada ne prihvaća ovaj amandman koji je predložila Katarina Peović.

"Moram reći uvažena zastupnice da je i nomotehnički ovo potpuno na krivo mjesto postavljena ova vaša plemenita ideja da se radnička potraživanja namiruju,. Ali ovdje ne", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječ je dobila i podnositeljica zahtjeva Katarina Peović koja je najavila da će tražiti glasovanje.

Sabornica prazna, pojavilo se troje zastupnika

9.30 Počela je sjednica Sabora, a sabornica je poluprazna. Na početku se pojavilo samo troje zastupnika među kojima su Katarina Peović (Radnička Fronta), Marin Lerotić (NZ) i Goran Dodig (HDS).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo vama mogu zaželjeti dobro jutro", poručio je potpredsjednik Sabora Željko Reiner na početku kroz smijeh i dodao da svejedno moraju krenuti s radom.

Foto: Youtube / Hrvatski sabor Foto: Youtube / Hrvatski sabor

Opširnije uskoro...