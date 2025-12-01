Domovinski pokret reagira na Antifašistički marš: Kukavica održava press konferenciju

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizirala je u nedjelju prosvjedne marševe s porukom da ne pristaje na zastrašivanja i podjele. Sudionici su isticali da ne žele živjeti u militariziranom društvu u kojem je ratna retorika svakodnevica, dok se u vojsku ulaže više nego u obrazovanje. Također, prosvjednici su poručili da ne pristaju na napade na srpsku djecu koja plešu folklor, na to da se postojanje nacionalnih manjina smatra provokacijom te na viziju domoljublja koja vuče simbole iz najmračnije epizode hrvatske povijesti.

Tijekom marševa došlo je i do nasilnih incidenata. U Rijeci su mlađi muškarci u crnom vrijeđali prosvjednike, bacali petarde i skandirali uvredljive poruke, a policija ih je zadržala na distanci. U Zadru je dalmatinski marš okupio građane Zadra, Šibenika, Splita i Korčule, no kolonu su napali dvojica maskiranih muškaraca iz glisera punih crvene boje, dok su na ulazu u grad prolaz pokušale blokirati navijačke skupine i nekoliko pripadnica Udruge žena Domovinskog rata. Nakon naguravanja intervenirala je policija.

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivica Kukavica, održava će konferenciju za medije na temu: Reakcije Domovinskog pokreta na protuustavne poruke s tzv. Antifašističkog marša.