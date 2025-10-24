Užas iz Zagrebačkog tramvaja! 'Počela je fotografirati mog sina, prvo sam mislila da sam luda...'

Mirna L. B., majka iz Zagreba, u tramvaju linije 12 svjedočila je bizarnom prizoru.

Prema njezinim riječima, dok se vozila kratkom rutom od Petrove crkve do Kvaternikova trga, putnica u 60-ima je oko 20 sati okrenula mobitel i počela fotografirati njezina sina.

"Prvo sam pomislila da sam luda, no onda sam u staklu vidjela kako fotke lica mog djeteta šalje nekome putem aplikacije Telegram. I to ne jednu, nego tri!", rekla je Mirna za Jutarnji list.

Mirna je pitala ženu što radi i zašto slike njezina sina šalje tko zna kome, a uspjela ju je čak i fotografirati.

"Rekla mi je da slike šalje svojoj kćeri koja voli djecu, ali ne vjerujem joj ništa. Pa ne može nitko samo tako bez dozvole roditelja slikati djecu. Ja sam se potom počela derati da izađemo na stanici i da zovem policiju, no nitko mi nije pomogao da ju zadržimo", ogorčena je majka.

Izašle su na Kvatriću, Mirna ju nije uspjela zadržati, vikala je prolaznici da je zaustave ali nitko nije reagirao. Na kraju je pozvala policiju.

"Dolaskom na mjesto događaja obavljen je razgovor s tražiteljicom intervencije, dok se druga osoba udaljila prije dolaska policijskih službenika. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja", priopćili su iz PU zagrebačke.

