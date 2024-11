Uz pomoć Hrvatskog Telekoma, vinkovački srednjoškolski kreativci dobili su novi multimedijski kutak

Tehnička škola Ruđera Boškovića iz Vinkovaca broji 756 učenika u 36 odjeljenja te je najveća škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Škola nastoji biti ukorak s vremenom i odgovarati na učeničke potrebe i zahtjeve, pratiti nove trendove u tehnologiji te omogućiti svojim učenicima pristup istoj.

Udio medijskog sadržaja u životu i obrazovanju učenika sve je veći pa je cilj projekta 'Multimedijski kutak' bio opremanje prostora unutar škole namijenjenog za korištenje medija, društvenih mreža te stvaranje medijskog sadržaja, uz spajanje teorije i prakse.

Foto: RTL

Novoopremljeni prostor učenici će koristiti za stvaranje, montiranje i uređivanje sadržaja koji bi služio educiranju učenika i promidžbi škole, ali će dugoročno služiti i razvijanju digitalnih kompetencija, poticanju izražavanja kroz medijsku proizvodnju i kritičko razmišljanje o ulozi medija u društvu.

"Smatramo da je ključno učenicima približiti i pojasniti medijsku pismenost jer medijska pismenost uključuje sve tehničke, kognitivne, društvene, građanske i kreativne kapacitete koji građanima omogućuju pristup, interakciju i kritičko razumijevanje medija, kao i sudjelovanje u gospodarskome, društvenome i kulturnome životu društva. Zahvaljujemo udruzi 'RTL pomaže djeci' što su prepoznali trud, rad i želju naših učenika i nastavnika te nam ovom donacijom zaista dali vjetar u leđa za daljnji rad i napredak“, ističe ravnatelj Zlatko Ruščić.

Biti ukorak s vremenom, ali i medijski pismen, glavna je misao vodilja Hrvatskog Telekoma, višegodišnjeg korporativnog partnera udruge „RTL pomaže djeci“.

Foto: RTL

"Duboko smo uvjereni da je tehnologija preduvjet napretka i da ima uistinu transformativnu moć. I to ne samo u kontekstu gospodarstva, nego i u stvaranju svojevrsnih digitalnih platformi putem kojih djeca i mladi mogu steći nova znanja. Upravo to je razlog zašto dugi niz godina Hrvatski Telekom ulaže u razvoj digitalnih alata, u digitalno opismenjavanje mladih u osnovnim školama pa do onih starijih u domovima za starije osobe, što omogućavamo STEM obrazovanje. Drago nam je što smo i ove godine dijelom hvalevrijedne kampanje RTL pomaže djeci“, kaže Igor Vukasović, direktor Odjela za korporativne komunikacije.

Od srca hvala našem korporativnom partneru Hrvatskom Telekomu!

