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VELIKI GUBITAK /

HAZU zavijen u crno: Preminuo Slobodan Kaštela, desetljećima služio Akademiji

HAZU zavijen u crno: Preminuo Slobodan Kaštela, desetljećima služio Akademiji
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Posljednji ispraćaj bit će u srijedu, 2. rujna, u 11,40 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj

28.8.2026.
20:33
Hina
Damir Spehar/PIXSELL
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Član suradnik Razreda za društvene znanosti i dugogodišnji tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Slobodan Kaštela umro je u četvrtak u Zagrebu u 85. godini života, priopćili su u petak iz HAZU-a.

Kaštela je rođen 13. rujna 1941. u Novigradu (Dalmatinskom), a od 1946. živio je u Zagrebu, gdje je završio školovanje i Pravni fakultet. Doktorirao je 2000. godine, a 2006. izabran je za člana suradnika HAZU.

Od 1978. do travnja 2012. obnašao je dužnost tajnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nakon čega je do kolovoza 2014. bio savjetnik predsjednika Akademije.

Posljednji ispraćaj bit će u srijedu, 2. rujna, u 11,40 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj

HazuTajnikPreminuoMirogoj
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