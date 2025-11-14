U Sisku je nestao 16-godišnji Patrik: Policija moli za pomoć u potrazi

Više sreće drugi put /
Nestanak je objavljen na službenoj stranici, a stoji samo da ima smeđu kosu, smeđe oči i okruglo lice
U srijedu je u Sisku nestao 16-godišnji Patrik Jantolek. Nestanak je objavljen na službenoj stranici, a stoji samo da ima smeđu kosu, smeđe oči i okruglo lice. Nije poznato kako je bio odjeven u vrijeme nestanka.
Ako posjedujete informacije o njemu, policija moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192.
Također, informacije možete dostaviti i na e-mail adresu: nestali@nestali.hr.
