FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JESTE GA VIDJELI? /

U Sisku je nestao 16-godišnji Patrik: Policija moli za pomoć u potrazi

U Sisku je nestao 16-godišnji Patrik: Policija moli za pomoć u potrazi
×
Foto: Nestali.hr

Nestanak je objavljen na službenoj stranici, a stoji samo da ima smeđu kosu, smeđe oči i okruglo lice

14.11.2025.
9:04
Tajana Gvardiol
Nestali.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U srijedu je u Sisku nestao 16-godišnji Patrik Jantolek. Nestanak je objavljen na službenoj stranici, a stoji samo da ima smeđu kosu, smeđe oči i okruglo lice. Nije poznato kako je bio odjeven u vrijeme nestanka.

Ako posjedujete informacije o njemu, policija moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192.

Također, informacije možete dostaviti i na e-mail adresu: nestali@nestali.hr.

POGLEDAJTE VIDEO || Najteži mjesec za Vukovarce: Obljetnice otvaraju bolne rane i uspomene na poginule

NestaliSisakTinejdžer
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JESTE GA VIDJELI? /
U Sisku je nestao 16-godišnji Patrik: Policija moli za pomoć u potrazi